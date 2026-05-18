Președintele Senatului a făcut nunta la șapte ani după căsătorie. La petrecerea discretă de la Turda a fost prezent și Bolojan

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a organizat în acest weekend, la Turda, o petrecere de nuntă desfășurată discret, deși este căsătorit de aproximativ șapte ani, potrivit informațiilor apărute în presa centrală și confirmate de surse politice.

Potrivit presei locale, informația privind evenimentul a fost confirmată ulterior pentru presa centrală de surse politice bine documentate.

Mircea Abrudean și soția sa formează un cuplu solid de mai mulți ani, aceștia oficializându-și relația în mod legal în trecut, însă au decis ca acum să organizeze petrecerea festivă.

Lista de invitați, deși păstrată confidențială, a inclus nume cu o greutate considerabilă în arhitectura actuală a puterii. Printre cei prezenți s-a aflat liderul național al PNL și premierul demis, Ilie Bolojan, recunoscut drept unul dintre principalii aliați și apropiați politici ai președintelui Senatului.

Prezența sa subliniază importanța strategică pe care Abrudean o are în interiorul formațiunii politice.

Recepția a avut loc la ISSA Resort, un resort premium de cinci stele inaugurat recent lângă Salina Turda. Gândul scrie că o cameră de două persoane la acest hotel costă nu mai puțin de 1.709 lei, cu reducere, pentru o noapte de weekend.

De asemenea, invitații la petrecerea de nuntă au putut admira și caii din herghelia resortului. Complexul oferă facilități de lux, inclusiv restaurant internațional, steakhouse, zone de relaxare și fitness, fiind ales pentru atmosfera exclusivistă și nivelul ridicat de confort oferit invitaților.

Publicația citată scrie că resortul este deținut de Frații Mureșan, Simion și Teofil.

Soția președintelui Senatului, Adina Abrudean (fostă Gavril), ocupă funcția de director adjunct în cadrul Curții de Conturi Cluj. Anterior, aceasta a activat ca avocat în Baroul Cluj. Cei doi s-au căsătorit la începutul lui 2019.

Potriviti declarației de avere depusă la Senat în ianuarie 2025, Adina Abrudean avea un venit anual declarat de 170.713 lei.

Cine este Mircea Abrudean

Născut pe 23 iulie 1984, la Cluj-Napoca, Abrudean a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai și un master în management de proiect la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică din București.

Potrivit propriilor declarații, a intrat în politică în jurul anului 2002, când era în primul an de facultate și s-a înscris în PNL.

A fost profesor de istorie în perioada 2003–2009, după care s-a orientat treptat dinspre educație către administrație și politica națională.

Mai întâi a fost membru PDL, însă după desființarea acestuia în 2014, Abrudean se înscrie din nou în PNL. Din decembrie 2019 până în februarie 2021 a fost prefect al județului Cluj.

În 2020, Ludovic Orban îl numește vice-președinte al PNL. În perioada 2022-2024 este președinte al Consiliului Național al PNL.

„De asemenea, în perioada 2023–2024, Mircea Abrudean a ocupat funcția de secretar general al Guvernului Ciolacu. La 21 decembrie 2024, a fost numit vicepreședinte al Senatului României, iar din iunie 2025 a devenit președintele instituției, după ce exercitase interimar această funcție începând din februarie 2025.