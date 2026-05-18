Un comandant ucrainean îndeamnă Republica Moldova să recupereze Transnistria cât timp Moscova este vulnerabilă

Momentul actual este considerat de unii analiști și militari drept o oportunitate strategică unică pentru Chișinău de a recupera Transnistria. Ucraina ar avea capacitatea pe termen scurt de a sprijini militar eliberarea regiunii transnistrene, ajutând astfel Republica Moldova să își restabilească integritatea teritorială.

Această perspectivă a fost lansată de Maksim Jorin, locotenent-colonel în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și comandant adjunct al Corpului 3 de Armată. Potrivit acestuia, războiul pe scară largă declanșat de Moscova a creat un „moment ideal” pentru rezolvarea disputei teritoriale, având în vedere că Federația Rusă nu mai dispune în prezent de resurse logistice și militare suficiente pentru a proteja enclava separatistă.

Inacțiunea de lungă durată a Chișinăului

Regiunea transnistreană, teritoriu legitim al Republicii Moldova, se află din anul 1992 sub controlul unui regim separatist pro-rus, nerecunoscut la nivel internațional. În opinia ofițerului ucrainean, autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit să soluționeze această problemă cu mult timp în urmă, însă lipsa de acțiune a prelungit status-quo-ul.

„De mulți ani, au chiar lângă ei o bucată neînțeleasă de Federație Rusă și nu întreprind nimic în această privință”, a punctat Jorin.

De ce este considerat actualul context un „moment ideal”?

Militarul ucrainean a explicat că, din cauza conflictului din Ucraina, Rusia a pierdut capacitatea operațională de a transfera trupe sau echipamente majore pentru a asigura apărarea regiunii separatiste. În acest context, Jorin sugerează că Republica Moldova ar putea profita de vulnerabilitatea Moscovei, beneficiind și de un eventual suport din partea Kievului.

„Este evident că Rusia nu are acum suficiente resurse pentru a trimite unități complete acolo în scop de apărare. Este momentul potrivit pentru recuperarea teritoriilor ocupate. Iar noi, cred, am găsi o modalitate de a sprijini o astfel de acțiune”, a adăugat locotenent-colonelul ucrainean.

Contextul regional rămâne însă unul extrem de complex și tensionat. Reamintim că premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a atras recent atenția asupra deciziei Kremlinului de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, măsură interpretată la Chișinău drept o tentativă mascată de a recruta noi soldați pentru frontul din Ucraina.