search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Consultări cu linii roșii la Palatul Cotroceni. Misiunea lui Nicușor Dan, aproape imposibilă

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Se anunță o zi decisivă la Cotroceni. Taberele PSD-UDMR și PNL-USR merg luni la consultări fără o majoritate clară, dar cu linii roșii greu de trecut: liberalii spun „orice, mai puțin Grindeanu”, în timp ce liderul PSD își anunță răspicat auto-propunerea pentru funcția de premier. Prins între presiunea numelor grele din propriul partid și jocurile de culise de pe scena politică, Sorin Grindeanu riscă un eșec răsunător în Parlament.   

Luni încep consultările la Cotroceni FOTO Mediafax
Luni încep consultările la Cotroceni FOTO Mediafax

„Adevărul” a consultat doi analiști politici în privința șanselor liderului social-democraților de a redeveni premier. Acesta a mai condus guvernul din 4 ianuarie până în 29 iunie 2017, dar a fost înlăturat, chiar cu o inițiativă din interiorul PSD, condus la vremea respectivă de Liviu Dragnea cu care Sorin Grindeanu intrase în conflict.

Analistul politic Vladimir Ionaș este de părere că în acest moment liderul PSD are suportul partidului, iar declarația sa cu privire la preluarea funcției de prim-ministru nu este una întâmplătoare. 

„Nu cred că s-a autodesemnat. Este o decizie a partidului, luată împreună cu conducerea partidului, și cred că vine ca urmare a anunțului celor de la Partidul Național Liberal că nu ar vota un guvern condus de domnul Sorin Grindeanu. Vine, mai degrabă, ca o, să spunem, întărire venită din partea PSD, legată de faptul că noi mergem mai departe cu președintele pe aceeași linie pe care a arătat-o și PNL-ul, de fapt, că este urmată de domnul Sorin Grindeanu. Este un război de la distanță între cele două partide”, spune Vladimir Ionaș.

La rândul lui, analistul Antonio Momoc este de părere că presiunea din partea PSD dictează în aceste momente multe din declarațiile lui Sorin Grindeanu, dar că acesta nu are încă o majoritate formată în jurul propriei desemnări pentru funcția de prim ministru.

„E riscant pentru că, dacă Grindeanu va fi prima propunere de premier, are toate șansele să pice în Parlament. Pentru că el se bazează pe PSD, iar ca președinte, în cel mai bun caz, se mai poate baza pe UDMR și pe ceva din minorități.

Nu e deloc sigur că AUR sau SOS, oricum, mai mult PNL și USR, care au spus foarte clar „orice, numai Grindeanu nu”, așa cum PSD spune „orice, numai Bolojan nu”, să aibă câștig de cauză la prima nominalizare. El, fiind acum sub presiunea, o dată, a partidului și, doi, a presiunii din partea foștilor parteneri de coaliție, PNL și USR, să preia guvernarea, dacă nu preia alte opțiuni, va trebui să meargă cu varianta aceasta, la supraviețuire, de guvern minoritar.”

Nicușor Dan/Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos
Nicușor Dan/Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos

Nicușor Dan are o misiune aproape imposibilă

Ambii analiști sunt de părere că în situația dată, președintele este într-o situație dificilă de a alege între două tabere care nu au strâns până în acest moment o majoritate în jurul lor. 

Va fi foarte greu de găsit un consens, din punctul meu de vedere, pentru că președintele are o misiune aproape imposibilă în momentul acesta. Cred că soluția pe care domnul președinte o va oferi va fi aceea de a forma, într-un fel sau altul, un guvern condus de un tehnocrat sau format în totalitate din tehnocrați. Aici este dificil de spus acum, dar, cu siguranță, unul dintre aceste două scenarii este cel mai viabil pentru președinte.”, spune Vladimir Ionaș.

Antonio Momoc consideră că declarația lui Sorin Grindeanu poate fi și o formă de presiune exercitată taberei adverse pentru a forța o eventuală retragere a lui Ilie Bolojan și pentru refacerea coaliției.

Cred că va conta foarte mult rolul președintelui aici și în ce măsură partea din PNL și partea din AUR, și mai ales USR, să spunem, dacă președintele mai are acolo influență, ar putea să sprijine un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități, cu ajutorul a încă 56 de parlamentari care să vină ori de la PNL și USR, ori de la AUR sau de la oricare dintre acestea. Cert e că UDMR-ului nu i-ar pica deloc bine dacă AUR ar apărea în peisaj ca susținere pentru guvernul minoritar. Cred că deja s-au exprimat prin Kelemen Hunor în legătură cu asta, că nu acceptă un guvern minoritar cu susținerea AUR.

Și atunci, cred că Grindeanu, o dată, este presat din toate direcțiile să vină cu această propunere, dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie și o variantă de negociere, în ideea în care cei de la PNL și USR ar accepta până la urmă o variantă de premier mai degrabă tot de la ei, altul decât Bolojan sau, în cel mai bun caz, un tehnocrat.

Președintele a fost întrebat vineri, 15 mai, dacă îl va desemna pe liderul PSD Sorin Grindeanu pentru postul de premier, în cazul în care PSD strânge această majoritate parlamentară şi vine cu propunerea ca acesta să fie premier. 

„Este o ipoteză, da, este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă, majoritate parlamentară”.

Liviu Dragnea/Sorin Grindeanu Foto: Mediafax
Liviu Dragnea/Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

Cum s-a schimbat PSD față de 2017? 

Sorin Grindeanu este într-o ipostază total diferită de perioada când a ocupat funcția de prim-ministru pentru prima dată, atât în raport cu președintele cât și în interiorul PSD. Totuși numele sonore din PSD de atunci sunt în continuare în partid și exercită presiune asupra liderului, chiar și după plecarea lui Liviu Dragnea.

„Sigur că n-au plecat toți și sigur că există presiune pe direcția asta. O dată, Dragnea, dar să ne mai amintim că e o diferență majoră și în raport cu președintele României. Dragnea atunci și implicit Grindeanu, premierul de la acea dată, nu se bucurau de sprijinul președintelui. Adică președintele Iohannis, la acea dată, încă se bucura de popularitate și susținere publică: „jacheta roșie”, vorbea despre „elefantul din încăpere” și punea, la rândul lui, presiune pe Grindeanu și nu avea o relație foarte bună cu Dragnea.

De data asta, Nicușor Dan nu pare în postura respectivă. Avem o presiune dinspre PSD pentru că, de data aceasta, președintele României insistă pe o guvernare cu PSD în joc, cu PSD în coaliție. Klaus Iohannis atunci avea o problemă cu un guvern majoritar PSD. Să nu uităm că PSD câștigase alegerile cu un procent impresionant, că guverna împreună cu ALDE, era pe cai mari și toate astea, iar președintele era în dezacord puternic cu PSD.”, explică Antonio Momoc.

Chiar și cu un președinte care își dorește ca PSD să facă parte din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu nu are încă argumentul suprem pentru a negocia cu liderul statului: susținerea unei majorități din Parlament.

„Chiar dacă ar putea acest lucru, să nu uităm că președintele a spus că nu crede că va arunca lucrurile într-o necunoscută, pentru că a declarat că nu vrea să facă experimente. Mă îndoiesc că, dacă nu te duci în fața președintelui cu o majoritate deja formată, îți va înmâna mandatul de premier.

Trebuie să ne așteptăm la acest lucru. Ne putem aștepta ca ziua de luni să fie extrem de interesantă.”, spune Vladimir Ionaș. 

Lupta lui Sorin Grindeanu din interiorul PSD

Dacă în trecut, spre deosebire de alte partide, PSD era considerat unul condus cu o mână de fier, în 2026 pentru Sorin Grindeanu vocile critice din partid reprezintă o presiune reală și constantă care transpare și în declarațiile publice.

„Nu doar pentru că are presiunea asta dinspre liderii ceva mai naționaliști, de tipul doamnei Olguța Vasilescu și domnului Manda. Și pentru că este într-o criză de încredere în interiorul partidului, în interiorul susținătorilor locali și al membrilor locali, și chiar al baronilor locali. Din ce în ce mai mult, aceștia se orientează spre alte forțe politice emergente, precum AUR.

Și atunci, lucrurile astea ies mult mai mult la suprafață, pentru că nu mai este acel partid mare, monolitic, bine organizat, venit pe structuri, pe ierarhii. Astăzi e un partid mult mai vulnerabil din punctul de vedere al coagulării. Nu mai au elementele de coagulare, de ținere împreună.

Sunt mai multe forțe în mai multe direcții. Și domnul Grindeanu este prins la mijloc, cumva, în această chestiune și de aici și tentativa lui de a se afirma ca premier sau de a arăta în interiorul partidului că e în controlul lucrurilor și că ar putea să preia puterea la nivelul guvernului. Deci el e, practic, între ciocan și nicovală acum.”, spune Antonio Momoc.

Alianța care a strâns voturile pentru moțiunea de cenzură nu poate fi reluată și la nivel de guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați
stirileprotv.ro
image
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
Ce adversari ar putea avea Craiova în UEFA Champions League. Traseu înfiorător pentru olteni
fanatik.ro
image
Cum comentează Alexandra Căpitănescu punctajul primit în finala de la Viena: „Nu mi-am dorit să câștig Eurovision”
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
digisport.ro
image
A ajuns din greșeală la nunta unor străini și și-a găsit soția. Povestea virală a unui român: „Nu îmi pot imagina viața cu altcineva”
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte: "Cazurile sunt diferite, nu știm la ce să ne așteptăm"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
cancan.ro
image
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Orașele din România unde populația scade cel mai rapid. Județele care pierd cei mai mulți locuitori de la un an la altul
playtech.ro
image
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj 5-0, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Luca Băsceanu marchează chiar de ziua lui de naștere!
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
digisport.ro
image
Furtunile răscolesc România. Unde au fost probleme în ultimele ore, ce spun meteorologii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
O mai ții minte pe Gina Felea, tânăra parodiată de Anca Dinicu în serialul „Băieți de oraș”? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
mediaflux.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
click.ro
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Tocătorul de lemn sau de plastic, de domeniul trecutului. Varianta modernă cu care îl poți înlocui
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas