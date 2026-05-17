Se anunță o zi decisivă la Cotroceni. Taberele PSD-UDMR și PNL-USR merg luni la consultări fără o majoritate clară, dar cu linii roșii greu de trecut: liberalii spun „orice, mai puțin Grindeanu”, în timp ce liderul PSD își anunță răspicat auto-propunerea pentru funcția de premier. Prins între presiunea numelor grele din propriul partid și jocurile de culise de pe scena politică, Sorin Grindeanu riscă un eșec răsunător în Parlament.

„Adevărul” a consultat doi analiști politici în privința șanselor liderului social-democraților de a redeveni premier. Acesta a mai condus guvernul din 4 ianuarie până în 29 iunie 2017, dar a fost înlăturat, chiar cu o inițiativă din interiorul PSD, condus la vremea respectivă de Liviu Dragnea cu care Sorin Grindeanu intrase în conflict.

Analistul politic Vladimir Ionaș este de părere că în acest moment liderul PSD are suportul partidului, iar declarația sa cu privire la preluarea funcției de prim-ministru nu este una întâmplătoare.

„Nu cred că s-a autodesemnat. Este o decizie a partidului, luată împreună cu conducerea partidului, și cred că vine ca urmare a anunțului celor de la Partidul Național Liberal că nu ar vota un guvern condus de domnul Sorin Grindeanu. Vine, mai degrabă, ca o, să spunem, întărire venită din partea PSD, legată de faptul că noi mergem mai departe cu președintele pe aceeași linie pe care a arătat-o și PNL-ul, de fapt, că este urmată de domnul Sorin Grindeanu. Este un război de la distanță între cele două partide”, spune Vladimir Ionaș.

La rândul lui, analistul Antonio Momoc este de părere că presiunea din partea PSD dictează în aceste momente multe din declarațiile lui Sorin Grindeanu, dar că acesta nu are încă o majoritate formată în jurul propriei desemnări pentru funcția de prim ministru.

„E riscant pentru că, dacă Grindeanu va fi prima propunere de premier, are toate șansele să pice în Parlament. Pentru că el se bazează pe PSD, iar ca președinte, în cel mai bun caz, se mai poate baza pe UDMR și pe ceva din minorități.

Nu e deloc sigur că AUR sau SOS, oricum, mai mult PNL și USR, care au spus foarte clar „orice, numai Grindeanu nu”, așa cum PSD spune „orice, numai Bolojan nu”, să aibă câștig de cauză la prima nominalizare. El, fiind acum sub presiunea, o dată, a partidului și, doi, a presiunii din partea foștilor parteneri de coaliție, PNL și USR, să preia guvernarea, dacă nu preia alte opțiuni, va trebui să meargă cu varianta aceasta, la supraviețuire, de guvern minoritar.”

Nicușor Dan are o misiune aproape imposibilă

Ambii analiști sunt de părere că în situația dată, președintele este într-o situație dificilă de a alege între două tabere care nu au strâns până în acest moment o majoritate în jurul lor.

„Va fi foarte greu de găsit un consens, din punctul meu de vedere, pentru că președintele are o misiune aproape imposibilă în momentul acesta. Cred că soluția pe care domnul președinte o va oferi va fi aceea de a forma, într-un fel sau altul, un guvern condus de un tehnocrat sau format în totalitate din tehnocrați. Aici este dificil de spus acum, dar, cu siguranță, unul dintre aceste două scenarii este cel mai viabil pentru președinte.”, spune Vladimir Ionaș.

Antonio Momoc consideră că declarația lui Sorin Grindeanu poate fi și o formă de presiune exercitată taberei adverse pentru a forța o eventuală retragere a lui Ilie Bolojan și pentru refacerea coaliției.

„Cred că va conta foarte mult rolul președintelui aici și în ce măsură partea din PNL și partea din AUR, și mai ales USR, să spunem, dacă președintele mai are acolo influență, ar putea să sprijine un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități, cu ajutorul a încă 56 de parlamentari care să vină ori de la PNL și USR, ori de la AUR sau de la oricare dintre acestea. Cert e că UDMR-ului nu i-ar pica deloc bine dacă AUR ar apărea în peisaj ca susținere pentru guvernul minoritar. Cred că deja s-au exprimat prin Kelemen Hunor în legătură cu asta, că nu acceptă un guvern minoritar cu susținerea AUR.

Și atunci, cred că Grindeanu, o dată, este presat din toate direcțiile să vină cu această propunere, dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie și o variantă de negociere, în ideea în care cei de la PNL și USR ar accepta până la urmă o variantă de premier mai degrabă tot de la ei, altul decât Bolojan sau, în cel mai bun caz, un tehnocrat.”

Președintele a fost întrebat vineri, 15 mai, dacă îl va desemna pe liderul PSD Sorin Grindeanu pentru postul de premier, în cazul în care PSD strânge această majoritate parlamentară şi vine cu propunerea ca acesta să fie premier.

„Este o ipoteză, da, este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă, majoritate parlamentară”.

Cum s-a schimbat PSD față de 2017?

Sorin Grindeanu este într-o ipostază total diferită de perioada când a ocupat funcția de prim-ministru pentru prima dată, atât în raport cu președintele cât și în interiorul PSD. Totuși numele sonore din PSD de atunci sunt în continuare în partid și exercită presiune asupra liderului, chiar și după plecarea lui Liviu Dragnea.

„Sigur că n-au plecat toți și sigur că există presiune pe direcția asta. O dată, Dragnea, dar să ne mai amintim că e o diferență majoră și în raport cu președintele României. Dragnea atunci și implicit Grindeanu, premierul de la acea dată, nu se bucurau de sprijinul președintelui. Adică președintele Iohannis, la acea dată, încă se bucura de popularitate și susținere publică: „jacheta roșie”, vorbea despre „elefantul din încăpere” și punea, la rândul lui, presiune pe Grindeanu și nu avea o relație foarte bună cu Dragnea.

De data asta, Nicușor Dan nu pare în postura respectivă. Avem o presiune dinspre PSD pentru că, de data aceasta, președintele României insistă pe o guvernare cu PSD în joc, cu PSD în coaliție. Klaus Iohannis atunci avea o problemă cu un guvern majoritar PSD. Să nu uităm că PSD câștigase alegerile cu un procent impresionant, că guverna împreună cu ALDE, era pe cai mari și toate astea, iar președintele era în dezacord puternic cu PSD.”, explică Antonio Momoc.

Chiar și cu un președinte care își dorește ca PSD să facă parte din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu nu are încă argumentul suprem pentru a negocia cu liderul statului: susținerea unei majorități din Parlament.

„Chiar dacă ar putea acest lucru, să nu uităm că președintele a spus că nu crede că va arunca lucrurile într-o necunoscută, pentru că a declarat că nu vrea să facă experimente. Mă îndoiesc că, dacă nu te duci în fața președintelui cu o majoritate deja formată, îți va înmâna mandatul de premier.

Trebuie să ne așteptăm la acest lucru. Ne putem aștepta ca ziua de luni să fie extrem de interesantă.”, spune Vladimir Ionaș.

Lupta lui Sorin Grindeanu din interiorul PSD

Dacă în trecut, spre deosebire de alte partide, PSD era considerat unul condus cu o mână de fier, în 2026 pentru Sorin Grindeanu vocile critice din partid reprezintă o presiune reală și constantă care transpare și în declarațiile publice.

„Nu doar pentru că are presiunea asta dinspre liderii ceva mai naționaliști, de tipul doamnei Olguța Vasilescu și domnului Manda. Și pentru că este într-o criză de încredere în interiorul partidului, în interiorul susținătorilor locali și al membrilor locali, și chiar al baronilor locali. Din ce în ce mai mult, aceștia se orientează spre alte forțe politice emergente, precum AUR.

Și atunci, lucrurile astea ies mult mai mult la suprafață, pentru că nu mai este acel partid mare, monolitic, bine organizat, venit pe structuri, pe ierarhii. Astăzi e un partid mult mai vulnerabil din punctul de vedere al coagulării. Nu mai au elementele de coagulare, de ținere împreună.

Sunt mai multe forțe în mai multe direcții. Și domnul Grindeanu este prins la mijloc, cumva, în această chestiune și de aici și tentativa lui de a se afirma ca premier sau de a arăta în interiorul partidului că e în controlul lucrurilor și că ar putea să preia puterea la nivelul guvernului. Deci el e, practic, între ciocan și nicovală acum.”, spune Antonio Momoc.

Alianța care a strâns voturile pentru moțiunea de cenzură nu poate fi reluată și la nivel de guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar.