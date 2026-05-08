Bolojan insistă că opoziția este cea mai bună soluție pentru PNL: „PSD a dinamitat coaliția”

Ilie Bolojan a declarat vineri că cea mai bună soluție pentru liberali în momentul de față este opoziția. Liderul PNL a reiterat că formațiunea sa politică nu va mai colabora cu PSD și că, în schimb, va consolida relația cu USR.

„Una din deciziile pe care noi am confirmat-o și la ședința Biroului Politic Național, după moțiunea de cenzură este că nu vom mai colabora cu Partidul Social-Democrat, care a încălcat toate înțelegerile. A dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc. Cu celelalte partide cu care în aceste luni am colaborat în guvern USR, UDMR, am construit o relație de încredere care s-a bazat pe corectitudine și pe respectul reciproc”, a declarat Ilie Bolojan pentru Știrile ProTV.

Totodată, liderul PNL a afirmat că, în urma discuțiilor cu președintele USR, Dominic Fritz, cei doi au convenit să consolideze colaborarea între cele două formațiuni politice pentru a crea o contrapondere la iresponsabilitatea Partidului Social Democrat, care să se bazeze pe o viziune de modernizare a României și pe responsabilitatea partidelor.

Întrebat dacă o colaborare PNL-USR ar putea fi făcută din opoziție, Ilie Bolojan a declarat: „Nu văd niciun fel de problemă. PSD este responsabil și a dovedit că nu poate face o majoritate. De facto înseamnă că asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție”.

„Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut. Dar când doamna Vasilescu citește Statutul PNL, ar trebui să faci invers. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat greșit de PSD, care l-a dorit un breloc (...) O coaliție în care unul trage în stânga și celălalt în dreapta și își anulează acțiunile. Deci îți bați joc practic de țara noastră. E mult mai corect să stai în opoziție. Asta a fost o evaluare greșită și atunci când ai astfel de acțiuni în care practic demolezi o construcție care funcționează, trebuie să își asume această răspundere și de asta au dat dovadă de iresponsabilitate”, a adăugat el.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Potrivit surselor, conducerea liberală ia în calcul organizarea unui congres extraordinar, care să clarifice direcția partidului după ruptura de PSD.

De asemenea, joi seară, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis un comunicat comun prin care au anunțat începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni. Cei doi lideri au susținut că răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări” trebuie să fie cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.