search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan insistă că opoziția este cea mai bună soluție pentru PNL: „PSD a dinamitat coaliția”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ilie Bolojan a declarat vineri că cea mai bună soluție pentru liberali în momentul de față este opoziția. Liderul PNL a reiterat că formațiunea sa politică nu va mai colabora cu PSD și că, în schimb, va consolida relația cu USR.

Ilie Bolojan FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Ilie Bolojan FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre

„Una din deciziile pe care noi am confirmat-o și la ședința Biroului Politic Național, după moțiunea de cenzură este că nu vom mai colabora cu Partidul Social-Democrat, care a încălcat toate înțelegerile. A dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc. Cu celelalte partide cu care în aceste luni am colaborat în guvern USR, UDMR, am construit o relație de încredere care s-a bazat pe corectitudine și pe respectul reciproc”, a declarat Ilie Bolojan pentru Știrile ProTV.

Totodată, liderul PNL a afirmat că, în urma discuțiilor cu președintele USR, Dominic Fritz, cei doi au convenit să consolideze colaborarea între cele două formațiuni politice pentru a crea o contrapondere la iresponsabilitatea Partidului Social Democrat, care să se bazeze pe o viziune de modernizare a României și pe responsabilitatea partidelor.

Întrebat dacă o colaborare PNL-USR ar putea fi făcută din opoziție, Ilie Bolojan a declarat: „Nu văd niciun fel de problemă. PSD este responsabil și a dovedit că nu poate face o majoritate. De facto înseamnă că asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție”.

„Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut. Dar când doamna Vasilescu citește Statutul PNL, ar trebui să faci invers. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat greșit de PSD, care l-a dorit un breloc (...) O coaliție în care unul trage în stânga și celălalt în dreapta și își anulează acțiunile. Deci îți bați joc practic de țara noastră. E mult mai corect să stai în opoziție. Asta a fost o evaluare greșită și atunci când ai astfel de acțiuni în care practic demolezi o construcție care funcționează, trebuie să își asume această răspundere și de asta au dat dovadă de iresponsabilitate”, a adăugat el.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Potrivit surselor, conducerea liberală ia în calcul organizarea unui congres extraordinar, care să clarifice direcția partidului după ruptura de PSD.

De asemenea, joi seară, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis un comunicat comun prin care au anunțat începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni. Cei doi lideri au susținut că răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări” trebuie să fie cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de deșeuri din București. Indiciu-cheie în anchetă: un Ferrari de 500.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
fanatik.ro
image
El este suspectul în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp. Unde a fost prins Jozsef Zsolt Bóné I VIDEO
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Cum arată una dintre cele 4 rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Imagini de senzație: „Trena a umplut tot portbagajul”
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Noi obligații pentru proprietarii de apartamente vechi. Amenzi și costuri uriașe pentru consolidări, conform unui proiect
playtech.ro
image
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Cum ajută trotineta în dezvoltarea copilului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație la Kremlin! Vladimir Putin, dispus să negocieze cu UE. Care este condiția Rusiei
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener