18 mai: Ziua în care s-a închis „Caritas”, cea mai mare escrocherie financiară postdecembristă, care a ruinat sute de mii de români

Pe 18 mai 1994, jocul de tip piramidal ”Caritas”, cea mai mare escrocherie după 1990, a fost declarat închis. Tot pe 18 mai s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea și a murit jurnalista Jeana Gheorghiu.

1804: Senatul l-a proclamat pe Napoleon I Bonaparte împărat al Franței

După ce în data de 18 mai Napoleon Bonaparte a fost proclamat împărat al Franței de către membrii senatului, el a fost încoronat de către Papa Pius al VII-lea la data de 2 decembrie1804, în cadrul unei ceremonii fastuoase ce a avut loc la Catedrala Notre Dame din Paris.

Napoleon Bonaparte a murit pe 5 mai 1821, la vârsta de 51 de ani, departe de familia şi de ţara lui, pe Insula Sfânta Elena, un mic teritoriu izolat din sudul Oceanului Atlantic unde britanicii l-au trimis în exil după ultima sa înfrângere militară, suferită la Waterloo, în iunie 1815.

1910: Terra trece prin coada cometei Halley

Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă.

Cometa Halley este cea mai faimoasă dintre cometele periodice, putând fi văzută aproximativ la fiecare 75–76 de ani.

Cometa a fost numită după astronomul englez Edmond Halley, care aplicând teoria gravitațională a lui Newton și luând în calcul efectele gravitaționale ale lui Jupiter și Saturn a reușit să stabilească data aproximativă a următoarei reîntoarceri a cometei.

1920: S-a născut Papa Ioan Paul al II-lea

Ioan Paul al II-lea, născut Karol Józef Wojtyła, a fost al două sute șaizeci și patrulea papă al Bisericii Catolice și episcop al Romei din 16 octombrie 1978 până la moartea sa.

A fost primul papă de altă origine decât cea italiană de la papa Adrian al VI-lea, adică din 1522.

Papa Ioan Paul al II lea a murit la 2 aprilie 2005. Cu puţină vreme înainte de a muri, Suveranul Pontif i-a dictat secretarului său particular următoarele cuvinte: „Sunt fericit, fiţi şi voi la fel! Nu vreau lacrimi! Să ne rugăm împreună cu satisfacţie. Fericit să mă încredinţez Fecioarei!”.

1928: S-a născut Domokos Géza, scriitor şi publicist, primul preşedinte al UDMR

Géza Domokos (n. 18 mai 1928, Brașov – d. 27 iunie 2007, Târgu Mureș) a fost un scriitor și om politic maghiar transilvănean. A fost primul președinte al UDMR, deputat în legislatura 1990-1992, ales în județul Covasna pe listele formațiunii pe care a prezidat-o. A fost membru al Biroului Comitetului Central al UTC (1956-1966), consilier la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, apoi membru supleant al CC al PCR (1969-1984).

Din 1971 a fost vicepreședintele Consiliului Național al Radio-Televiziunii, iar între anii 1969-1990 director fondator al Editurii Kriterion din București. În urma Revoluției din 1989, în 22 decembrie 1989 a devenit membru în Consiliul Frontului Salvării Naționale si deputat în legislatura 1990-1992, ales în județul Covasna pe listele formațiunii pe care a prezidat-o si un susținător al autonomiei regionale. A murit la Târgu Mureș, în data de 27 iunie 2007.

1939: S-a născut Giovanni Falcone, magistrat italian, victimă a Mafiei

Giovanni Falcone (n. 18 mai 1939, Palermo – d. 23 mai 1992, Capaci) a fost un magistrat Italian specializat în instrumentarea delictelor Cosa Nostra. Povestea vieții sale este similară cu cea a celui mai bun prieten al lui, Paolo Borsellino. Ambii proveneau dintr-un cartier sărac al orașului Palermo, au avut cariere ca magistrați Anti-mafia, și au avut aceeași tristă soartă: au fost uciși (la mai puțin de două luni diferență) în atacuri cu bombe în anul 1992. Ca recunoaștere a eforturilor lor în procesele anti-mafia, ei au fost numiți “eroii ultimilor 60 de ani” în numărul din 13 noiembrie 2006 al revistei Time Magazine.

Falcone a fost unul din principalii organizatori ai Procesului Maxi care a început pe 10 februarie 1986 și s-a terminat pe 16 decembrie 1987. Din 474 mafioți acuzați inițial, 360 au fost condamnați pentru crime grave, inclusiv 119 in absentia. Unul din cei mai importanți factori în proces a fost mărturia lui Tommaso Buscetta, primul mafiot sicilian care a devenit informator. Cu Falcone a preferat Buscetta să vorbească atunci când a denunțat secretele Mafiei, pentru că, după cum însuși Buscetta a susținut ulterior, în timp ce alți magistrați și detectivi l-au luat de sus, Falcone l-a tratat cu respect.

Falcone a fost ucis împreună cu soția sa, Francesca Morvillo (ea însăși magistrat), și trei polițiști: Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, în Capaci pe autostrada dintre Aeroportul Internațional Palermo și orașul Palermo pe 23 mai 1992. Mașina în care călătorea a fost aruncată în aer de o bombă care fusese plasată într-un șanț săpat pe marginea drumului.

1962: S-a născut regina muzicii disco a anilor 80 Sandra Crețu

Sandra este o cântăreață germană de muzică pop și eurodance. S-a născut la Saarbrücken, la 18 mai 1962. Înainte de a începe o carieră solo sub numele de Sandra, până în 1984, a fost vocalista trupei Arabesque.

Sandra a participat ca vocalistă și la proiectul muzical Enigma al fostului ei soț, Mihai Crețu, cunoscut și ca Michael Cretu. Sandra a fost o „regină” a muzicii disco a anilor '80.

Printre marile succese ale Sandrei se numără: „Maria Magdalena”, „Everlasting Love”, „Stop for a Minute”, „One More Night”, „Such a Shame”, „Love Starts With A Smile” ș.a.

1980: Masacrul de la Gwangju, unde au murit 207 oameni

Studenții din Gwangju, Coreea de Sud, încep demonstrațiile, cerând reforme democratice; demonstrația este violent reprimată de guvern.

În acest incident, care este acum numit masacrul de la Gwangju, potrivit cifrelor oficiale, 207 de persoane au murit, iar aproximativ 1.000 au fost grav răniți.

1994: Patronul Ion Stoica a anuntat inchiderea jocului “Caritas”

”Caristas” a fost o escrocherie care a ruinat sute de mii de români, un joc de tip piramidal, care a funcționat în România între aprilie 1992 și august 1994. A atras milioane de deponenți din toată țara, care au investit mai mult de 1.000 de miliarde de lei vechi, înainte de a da faliment în 14 august 1994. La data declarării falimentului avea datorii de 450 milioane de dolari americani. Fondatorul și proprietarul afacerii, Ioan Stoica, a fost condamnat în anul 1995 de către Tribunalul din Cluj la un total de 7 ani de închisoare, pentru fraudă, dar a făcut apel și i s-a redus termenul de pedeapsă la numai doi ani.

Nemulțumit și de această sentintă, el s-a adresat Curții Supreme de Justiție și sentința i-a fost micșorată la un an și jumătate de închisoare. A fost eliberat la data de 14 iunie 1996. Nu se cunoaște nici până acum care este motivul pentru care autoritățile au permis acest joc piramidal și către ce destinații s-au îndreptat banii depunătorilor. Contabilitatea firmei era mai mult decât neglijentă, iar procesele între deponenți și compania Caritas continuă și astăzi.

2007: A murit jurnalista Jeana Gheorghiu

Jeana Gheorghiu a fost o jurnalistă româncă, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR2 între 2002 și 2004. A rămas celebră pentru reportajele sale despre trenul morții de la Timișoara, din timpul Revoluției din decembrie 1989.

Și-a început activitatea la ziarul ”Milcovul” din Vrancea, a colaborat la Scânteia Tineretului, până în 1972, când s-a angajat în Televiziunea Română. Ulterior, a fost transferată la Radio, pentru ca după 1989 să revină în televiziunea publică.

A mai realizat emisiunile pentru tineri „Salut, prieteni” si „Gaudeamus”, iar în primii ani de după Revoluţie a realizat programul de divertisment de sâmbăta „Ora 25. Tranzit TV”, unde a organizat şi primul mare concurs cu premii din istoria televiziunii, cu maşini drept recompense pentru câştigători.

2014: A murit istoricul român Radu Florescu

Radu Florescu a fost un istoric româno-american cunoscut mai ales pentru cercetările sale legate de figura lui Vlad Țepeș și influența acestuia asupra mitului lui Dracula. S-a născut în 1925, într-o familie aristocratică din România, și a emigrat în Statele Unite în timpul regimului comunist. A studiat la prestigioase universități occidentale și a devenit profesor la Boston College, unde a predat istorie europeană.

A devenit cunoscut pe plan internațional odată cu publicarea, împreună cu colegul său Raymond McNally, a cărții „In Search of Dracula” (1972), în care a susținut că Bram Stoker s-a inspirat din figura istorică a lui Vlad Țepeș pentru a crea personajul Dracula. Deși ipoteza lor a fost uneori contestată, ea a generat un interes major asupra istoriei și culturii românești în rândul publicului occidental.

Radu Florescu a murit în 2014, la vârsta de 88 de ani. Prin activitatea sa academică și popularizatoare, a contribuit semnificativ la promovarea istoriei României în străinătate, oferind o punte culturală între Estul și Vestul Europei.