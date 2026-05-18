Pregătiri de arestare a Olenei Zelenska: informațiile false răspândite de propaganda rusă, infirmate de oficialii de la Kiev

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuratura Anticorupție din Ucraina (SAPO) nu desfășoară în prezent nicio anchetă care o privește pe soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, și nu pregătesc arestarea acesteia.

Informațiile despre presupusa pregătire a unei astfel de arestări sunt dezinformări ale propagandei ruse, au relatat serviciile de presă ale NABU și SAPO.

„NABU și SAPO atrag atenția asupra răspândirii unui nou val de dezinformare în mass-media rusă și pro-rusă cu privire la presupuse «investigații» privind soția președintelui Ucrainei. Aceste informații nu sunt adevărate. NABU și SAPO nu întreprind nicio acțiune procedurală menționată în acuzațiile menționate mai sus”, se arată în mesaj.

NABU a clarificat că astfel de informații fac parte dintr-o campanie sistematică de dezinformare a Federației Ruse, menită să discrediteze instituțiile ucrainene, să submineze încrederea în organismele anticorupție, să destabilizaze situația socio-politică și să slăbească unitatea Ucrainei în contextul unui război de amploare.

„Vă informăm că rapoartele răspândite de propaganda țării agresoare despre orice acțiuni procedurale și investigații ale NABU și SAPO privind soția președintelui nu sunt adevărate”, a subliniat SAPO .

Înainte de aceasta, agenția de propagandă rusă RIA Novosti a publicat informații despre o iminentă arestare a Olenei Zelenski citând propriile surse din forțele de securitate ruse.

„Autoritățile anticorupție au multe motive să o rețină pe soția lui Zelenski. În prezent se decide care dosar penal ar trebui luat primul”, se arată în postarea de dezinformare.

Propagandiștii ruși au indicat, de asemenea, că Volodimir Zelenski ar fi știut despre pregătirea arestării soției sale, motiv pentru care „a consolidat securitatea familiei” și a început „negocieri cu partenerii occidentali”, deși strategii săi politici îl sfătuiesc să „divorțeze de soția sa cât mai curând posibil”.