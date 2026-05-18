Cea mai populată țară din lume vrea mai mulți copii. India schimbă politica privind natalitatea

Aliați premierului indian Narendra Modi promovează ideea familiilor numeroase pentru a contracara scăderea ratei fertilității, deși țara are 1,42 miliarde de locuitori și se confruntă cu probleme precum șomajul ridicat în rândul tinerilor.

ONU estimează că populația Indiei va crește în continuare timp de aproximativ 40 de ani, atingând un vârf de circa 1,7 miliarde de persoane, scrie Reuters.

De asemenea, rata totală a fertilității din India, adică numărul mediu de copii per femeie, a scăzut la 2 în perioada 2019–2021, față de 3,4 în 1992–1993, potrivit datelor oficiale.

Scăderea este pusă pe seama utilizării mai frecvente a contraceptivelor și a creșterii nivelului de educație în rândul femeilor. Pentru menținerea stabilă a populației este necesară o rată de 2,1 copii per femeie.

Astfel, unii decidenți politici și grupuri hinduse susțin că renunțarea la modelul familiilor mici ar trebui să înceapă chiar acum, inclusiv prin sprijin financiar oferit de stat.

Statul Andhra Pradesh, din sudul țării, condus de o coaliție formată dintr-un partid regional și partidul lui Modi, a anunțat că va oferi un stimulent financiar unic de 30.000 de rupii (aproximativ 267 de euro) pentru al treilea copil și 40.000 de rupii (aproximativ 357 de euro) pentru al patrulea.

Anterior, autoritățile propuseseră doar 25.000 de rupii (223 de euro) pentru al doilea copil și niciun sprijin direct pentru primul născut. Guvernul regional nu a precizat când va intra măsura în vigoare.

Premierul regional Chandrababu Naidu a declarat că scăderea natalității în multe state ale lumii duce la îmbătrânirea populației și la presiuni economice.

„În trecut, am lucrat intens la planificarea familială. Acum, în noile circumstanțe, cerem ca copiii să fie văzuți drept o bogăție”, a spus acesta.

Și statul Sikkim, din nord-estul Indiei, a încurajat familiile să aibă mai mulți copii, oferind stimulente precum concediu maternal de un an, concediu paternal de o lună și sprijin financiar pentru fertilizarea in vitro.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organizație hindusă din care s-a desprins partidul lui Modi, a cerut de asemenea familii mai numeroase, considerând acest obiectiv o prioritate.

„Spunem că India este o țară a tinerilor… dar treptat rata fertilității scade”, a declarat secretarul general al RSS, Dattatreya Hosabale. „Dezechilibrele demografice vor crea tensiuni.”

Datele guvernamentale arată că rata generală a șomajului în India pentru persoanele de peste 15 ani era de 3,1% în 2025, însă în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani ajungea la 9,9%, inclusiv 13,6% în mediul urban și 8,3% în mediul rural.