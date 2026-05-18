Shai Gilgeous-Alexander și-a îmbrăcat colegii de la Oklahoma City Thunder după ce a fost ales MVP

Sezonul se apropie de final în NBA, campionatul nord-american de baschet, iar cei mai buni sunt premiați. Fundașul echipei Oklahoma City Thunder, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, le-a făcut cadou colegilor trench-uri Burberry și ceasuri de lux, după ce duminică a fost desemnat MVP.

Shai Gilgeous-Alexander a câștigat premiul MVP pentru al doilea an consecutiv. Canadianul din Oklahoma City a primit 83 de voturi de la un juriu de 100 de votanți, învingându-i pe sârbul Nikola Jokic și pe francezul Victor Wembanyama. „Sunt incredibil de mândru să mă alătur unui grup de jucători (cei care au câștigat premiul în două sezoane consecutive, ed.) care au schimbat baschetul”, a subliniat Gilgeous-Alexander. Shai a sărbătorit primire premiul la baza de antrenament a echipei Thunder, înconjurat de coechipierii săi, toți purtând trench-uri noi și ceasuri de lux.

A fost un sezon regular cu adevărat extraordinar pentru fundașul din OKC, care a terminat cu un record personal de 31,1 puncte pe meci (doar Doncic l-a depășit). Liderul echipei Thunder, care a avut și o medie de 6,6 pase decisive (un record personal) și nu a marcat niciodată sub 20 de puncte într-un meci în acest an, i-a condus pe campionii en-titre la un record NBA de 64-18.

SGA a devenit, de asemenea, doar al doilea jucător din istorie, alături de un Michael Jordan, care a avut o medie de cel puțin 30 de puncte și cinci pase decisive, având o rată de aruncări de 50% în patru campionate consecutive.

În NBA se dispută finalele celor două conferințe: Thinder - Spurs și Cavaliers - Knicks.