Invitat la „Interviurile Adevărul”, ministrul Muncii a vorbit și despre o temă sensibilă, care adeseori polarizează societatea: ajutoarele sociale. Florin Manole spune că sumele oferite de stat sunt mici și nimeni nu ar putea să trăiască din ele, așa că de fapt mulți lucrează la negru.

,,Nu este nimeni care să poată trăi în această țară cu 700 de lei venit minim de incluziune"

Referitor la discursul din jurul ajutoarelor sociale, Florin Manole a declarat:

,,Toți oamenii vor să muncească. Discursul despre asistații social care trăiesc din beneficii este un exces, pentru că nu este nimeni care să poată trăi în această țară sau oriunde în UE cu 700 de lei venit minim de incluziune. Sau cu 600 de lei șomaj. Și dacă le însumăm pe toate astea, nu e nimeni să trăiască cu 1.000 de lei. Cine pare că trăiește doar din asistență socială s-ar putea, într-o oarecare măsură, să facă și o muncă informală sau o muncă în agricultură de subzistență sau o muncă la negru, care este o foarte mare problemă în această țară."

Muncă la negru există inclusiv în Capitală, a spus ministrul. Care a oferit ca exemplu o firmă de curierat, unde au fost descoperiți 530 de angajați fără forme legale.

Ce spune ministrul despre drepturile muncitorilor străini

O problemă descoperită în urma controalelor rămâne și nererespectarea drepturilor muncitorilor străini. Ministrul a folosit termeni duri, precum traficul de persoane.

„Am avut control tematic pe zona de lucrători străini și am găsit abuzuri împotriva acelor oameni și drepturi care nu le erau respectate. .(...) Când am vorbit despre scăderea contigentului am făcut-o și știind - la fel cum știu și cei care m-au criticat - că de fapt 50.000 este contigentul de lucrători care a ajuns real în România. Restul, trafic de persoane sau nereguli. (...) Avem un document, o să îl punem în transparență în curând, despre cum înăsprim controlul pe agențiile de muncă care aduc astfel de muncă, cum facem ca astfel de oameni să nu mai fie vulnerabili în fața unor angajatori care, nu că vor să îi exploateze, unii dintre ei îi exploatează, pentru că a găsit ITM-ul cazuri.", a spus Florin Manole.

