Ministrul Muncii, Florin Manole, este invitatul Irinei Petraru la ,,Interviurile Adevărul". Printre temele discutate se numără creșterea salariului minim, indexarea pensiilor și alocațiilor cu rata inflației, dar și ajutorul acordat persoanelor vulnerabile.

,,Salariul minim ar putea crește"

În cadrul discuției, Florin Manole a spus că salariul minim ar putea să crească. O decizie în acest sens ar putea fi luată chiar mâine. Acesta a venit și cu o serie de argumente în sprijinul măsurii.

„Salariul minim pe economie este o temă la zi, este o zi care poate fi tranșată mâine, la Comitetul Național. Avem o lege în vigoare, care folosește niște indicatori obiectivi de la Institutul de Statistică. O lege care ne dă o marjă de calcul a salariului minim brut pe economie raportat la salariul mediu, că așa este directiva europeană. În acest context, din această lege și din aplicarea sa, cu indicatorii de la statistică, avem niște limite de creștere. Una de jos și una de sus. Am putea să creștem salariul minim dacă ar fi să aplicăm această lege cu 300 brut sau cu 700 de lei brut. Este o decizie care trebuie luată prin dialog. Așa se întâmplă în toate țările UE. Dialogul social este motorul care să producă această decizie, dar în limitele unei legi în vigoare. Sigur că mâine vor fi aduse multe argumente. (...) Argumente referitoare la productivitate, cât a crescut productivitatea muncii în România în ultimii ani. Argumente referitoare la costul per oră cu forța de muncă, care este foarte mic în România, nu doar dacă îl comparăm cu media europeană, ci și dacă îl comparăm cu țări precum Ungaria și Slovacia, economii mai apropiate de noi din toate punctele de vedere.

Dacă ne uităm la toate aceste argumente, în corelare cu legislația în vigoare, ar trebui să creștem salariul minim pe economie. De aici probabil că se va naște o dispută, o dezbatere, o contradicție între opiniile de a crește sau a nu crește salariul minim pe economie”, a declarat ministrul Muncii.

„Este inadmisibil să lucrezi opt ore pe zi și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta”

„Dincolo de calcule și de rațiunile economice uneori cinice, există un lucru care mi se pare de bun simț. Și anume faptul că într-o țară din UE este inadmisibil să lucrezi opt ore pe zi orice muncă cinstită, indiferent de calificare, și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. Munca cinstită, onestă, legală trebuie să asigure un minim de trai pentru oricine lucrează. (...) Ori astăzi avem o inflație destul de sus, care a afectat puterea de cumpărare a cetățenilor. Și ar trebui să existe și o compensare”, a mai spus ministrul.