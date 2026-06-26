Fostul ministru Adrian Câciu exclude scenariul alegerilor anticipate: „Știu foarte bine că nu vor fi”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat vineri, 26 iunie, la „Interviurile Adevărul”, că nu crede în scenariul alegerilor anticipate.

„Vor să puncteze față de electoratul lor că încă sunt în teren, sunt în priză și au jambierele puse (...) în principiu, știu foarte bine că nu vor fi aceste anticipate”, a afirmat social-democratul.

Întrebat dacă poate garanta că un eventual guvern monocolor PSD nu va majora veniturile demnitarilor, Adrian Câciu a răspuns că o astfel de măsură poate fi amânată prin lege, astfel încât grila de salarizare pentru demnitari să fie indexată sau majorată abia din 2030

În continuarea discuției, după ce a fost întrebat dacă PSD a fost „tras pe sfoară” de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, Câciu a replicat că a fost „un joc politicianist” al lui Pîslaru și Ilie Bolojan.

Întrebat ce măsuri ar adopta un eventual guvern monocolor PSD, Adrian Câciu a afirmat că una dintre priorități ar fi menținerea plafonării prețurilor la produsele de bază.

Totodată, fostul ministru al Finanțelor spus că PSD ar elimina obligația privind plata contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, calificând măsura drept „o aberație”.

Întregul interviu cu deputatul PSD Adrian Câciu poate fi urmărit mai jos: