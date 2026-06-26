Adrian Câciu susține că Siegfried Mureșan nu ar fi ajuns europarlamentar fără PSD: „A avut formulări destul de jignitoare la adresa PSD-ului”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat vineri, 26 iunie, la „Interviurile Adevărul” că liberalul Siegfried Mureșan nu ajungea europarlamentar „dacă nu era pe listele comune cu PSD”.

„Cine este Siegfried Mureșan? De ce Siegfried Mureșan, care, de-a lungul timpului, nu cred că a avut o poziție măcar civilizată cu PSD, ar putea fi susținut de PSD? Dânsul a avut niște formulări destul de jignitoare la adresa PSD-ului”, a afirmat fostul ministru al Finanțelor.

Întrebat dacă social-democrații au discutat despre propunerea PNL, USR și UDMR ca Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, Câciu a afirmat că „nu va fi cazul”.

„A fost a doua rundă de consultări la Palatul Cotroceni și am formalizat propunerea cu care venim, acolo s-a degajat și s-a insistat asupra propunerii unui guvern minoritar susținut în baza unui acord politic”, adaugă acesta.

Acesta adaugă că cele trei partide au fost „făcute mari de PSD”.

„PSD a câștigat alegerile, iar pe locul doi a fost AUR, pe locul trei PNL, pe locul patru USR și pe locul cinci UDMR”, afirmă Câciu.

Deputatul PSD exclude guvernarea cu USR, adăugând că va fi un guvern minoritar PSD.

„Ar trebui ca cele două partide mai mari, mai mature, să arunce USR-ul de la masa negocierii. E cel care blochează în acest moment și cel care a și stricat și masa coaliției”, afirmă fostul ministru.

Întregul interviu cu deputatul PSD Adrian Câciu poate fi urmărit mai jos: