Nazare: „Nu suntem într-o zonă de confort”. Ce spune, de fapt, reducerea la jumătate a deficitului bugetar

Reducerea deficitului bugetar la aproape jumătate față de anul trecut nu este suficientă pentru a vorbi despre o relaxare fiscală, a avertizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Mesajul vine în contextul în care execuția bugetară la final de mai arată o corecție semnificativă a dezechilibrului bugetar, dar și presiuni care rămân ridicate în a doua parte a anului, inclusiv din zona cheltuielilor cu dobânzile și a constrângerilor macroeconomice.

În spatele cifrelor, miza principală rămâne menținerea credibilității fiscale într-un an în care România continuă consolidarea bugetară sub atenția agențiilor de rating și a piețelor financiare.

Deficit în scădere accelerată, dar încă la un nivel ridicat în termeni structurali

Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB în primele cinci luni din 2026, de la 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni absoluți, dezechilibrul bugetar s-a înjumătățit, coborând la aproximativ 36 de miliarde de lei, în scădere cu peste 28 de miliarde de lei față de anul anterior.

Această ajustare este una dintre cele mai importante din ultimii ani, mai ales prin prisma ritmului în care s-a realizat. Reducerea nu a fost obținută prin tăieri abrupte de investiții, ci printr-o combinație de disciplină mai strictă a cheltuielilor curente și creșterea ponderii fondurilor europene în finanțarea proiectelor publice.

Cu toate acestea, nivelul deficitului rămâne unul semnificativ într-o economie în care costurile de finanțare sunt încă ridicate, iar spațiul fiscal este limitat.

Mesajul lui Nazare: corecția este reală, dar nu suficientă

Declarația ministrului Finanțelor introduce un element de prudență în lectura acestor date. „Nu suntem într-o zonă de confort”, a transmis Alexandru Nazare, subliniind că ajustarea bugetară nu trebuie interpretată ca o relaxare a politicii fiscale.

În logica Ministerului Finanțelor, primele cinci luni reprezintă doar o etapă intermediară, în care rezultatele sunt influențate atât de măsurile fiscale deja implementate, cât și de sezonalitatea execuției bugetare. A doua jumătate a anului este, în mod tradițional, mai dificilă, cu presiuni mai mari pe cheltuieli și cu riscuri legate de execuția veniturilor.

În plus, semnalele către piețe și agențiile de rating rămân esențiale, în condițiile în care traiectoria fiscală a României este monitorizată atent în context european.

Veniturile cresc, dar ajustarea vine din mixul de taxe și fonduri europene

Pe partea de venituri, bugetul general consolidat a înregistrat o creștere de peste 9% față de anul trecut, susținută în principal de TVA, contribuții sociale și impozite pe venit. Dinamica veniturilor reflectă atât efectele modificărilor fiscale recente, cât și o bază de colectare mai extinsă, inclusiv prin extinderea contribuțiilor sociale și schimbări în regimul de impozitare.

TVA a avut una dintre cele mai puternice evoluții, pe fondul modificării cotelor și al creșterii încasărilor brute, în timp ce contribuțiile sociale au continuat să crească peste dinamica salariilor din economie. Acest lucru sugerează o consolidare a bazei fiscale, dar și o presiune indirectă asupra consumului, într-un context economic încă fragil.

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Un element important în ecuația bugetară îl reprezintă fondurile europene. Sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu aproape 10%, ceea ce a permis finanțarea unei părți mai mari din investiții fără presiune suplimentară pe bugetul național.

Cheltuielile scad, dar nu uniform: unde s-a făcut ajustarea

Pe partea de cheltuieli, datele arată o scădere de aproximativ 1,5% față de anul trecut, echivalentul unei reduceri semnificative ca pondere în PIB. Ajustarea nu este însă uniformă, ci concentrată în zona cheltuielilor curente ale statului.

Cheltuielile de personal au scăzut, influențate de măsuri de limitare a sporurilor și de control al creșterilor salariale, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii au continuat să crească, în special în sectorul sănătății.

Cea mai importantă schimbare structurală se observă în zona investițiilor, unde fondurile europene și PNRR au devenit principalul motor de finanțare. Practic, investițiile publice au fost menținute la un nivel ridicat, dar cu o pondere mai mare a finanțării externe nerambursabile, ceea ce reduce presiunea pe bugetul intern.

Dobânzile cresc și rămân unul dintre principalii factori de presiune

Un element care continuă să apese asupra bugetului este costul datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu aproape 4 miliarde de lei față de anul trecut, ajungând la un nivel echivalent cu 1,3% din PIB.

Această evoluție reflectă atât nivelul mai ridicat al datoriei publice, cât și costurile de finanțare încă ridicate pe piețele internaționale. Într-un context în care politica monetară rămâne restrictivă la nivel global, acest tip de cheltuială devine unul dintre principalii factori de rigiditate bugetară.

Investițiile, principalul argument de stabilitate

În ciuda consolidării fiscale, investițiile publice au continuat să crească, susținute în mare parte de fonduri europene și de proiecte din PNRR. Această evoluție este importantă din perspectiva echilibrului economic, deoarece permite reducerea deficitului fără o contracție severă a activității investiționale.

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Structura investițiilor indică o reorientare clară către finanțarea externă, ceea ce reduce presiunea asupra bugetului național într-un moment în care consolidarea fiscală este prioritară.

O economie în ajustare, sub presiunea credibilității externe

În ansamblu, execuția bugetară la cinci luni transmite o imagine duală. Pe de o parte, România reușește o corecție rapidă a deficitului, menținând în același timp investițiile publice. Pe de altă parte, nivelul datoriei, costurile cu dobânzile și presiunea pe a doua parte a anului arată că procesul de ajustare este departe de a fi finalizat.

Declarația ministrului Finanțelor sintetizează această realitate: reducerea deficitului este un semnal pozitiv, dar nu suficient pentru a vorbi despre stabilitate deplină. În ecuația fiscală rămân variabile sensibile legate de venituri, cheltuieli și finanțare externă, iar modul în care acestea vor evolua în a doua parte a anului va fi decisiv pentru traiectoria bugetară a României.