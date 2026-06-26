Video Adrian Câciu, invitat la „Interviurile Adevărul”. Fostul ministru de Finanțe răspunde întrebărilor despre riscul de „junk” și criza politică în care se află țara

Fostul ministru al Finanțelor, social-democratul Adrian Câciu este invitat vineri, 26 iunie, de la ora 12:00, la „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre unele dintre cele mai importante teme economice și politice ale momentului.

Discuția are loc într-un context în care România se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra finanțelor publice, iar economiști ai Băncii Naționale avertizează asupra riscului unei crize economice și a retrogradării ratingului de țară în categoria „junk”, ceea ce ar însemna costuri mai mari de finanțare pentru stat.

Printre subiectele care vor fi analizate în cadrul interviului se numără situația economică a României, avertismentele privind riscul de retrogradare a ratingului, lipsa unui guvern cu puteri depline și negocierile tensionate dintre partidele politice.

De asemenea, Adrian Câciu va fi întrebat ce strategie va adopta PSD în perioada următoare și dacă social-democrații vor susține sau vor continua programul economic promovat de Ilie Bolojan.

Interviul va începe la ora 12:00 și va putea fi urmărit pe platformele Adevărul, unde fostul ministru al Finanțelor va răspunde întrebărilor legate de evoluția economiei și de perspectivele politice din perioada următoare.