Sorin Grindeanu, mesaj pentru USR: „Dacă nu vor un Guvern cu premier PSD, se poate și fără ei”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis joi seară că „se fac primii paşi pentru un nou Guvern”, după discuții cu mai mulți lideri politici privind direcțiile majore ale unui viitor acord politic și a amenințat USR că dacă nu vrea să voteze „un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci se poate și fără ei”.

„Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating” a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD critică dur USR și lansează amenințări la adresa formațiunii conduse de Dominic Fritz, care a anunțat joi că nu va susține în Parlament instalarea unui guvern format exclusiv din PSD.

„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile”,

Blochează toată țara de 'dragul românilor' şi se 'sacrifică' zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei”



USR respinge varianta unui guvern monocolor PSD. Dominic Fritz propune un executiv minoritar PNL–USR–UDMR

Amintim că Dominic Fritz, a anunțat joi că USR nu va susține în Parlament instalarea unui guvern format exclusiv din PSD și a avansat o altă formulă: un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR, care ar continua actuala structură de guvernare.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor dintre partidele parlamentare, după căderea fostului guvern și blocajul politic instalat în ultimele zile.

Fritz a subliniat că USR își menține poziția: „Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta”.

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„Propunerea USR: un acord de reciprocitate”

Liderul USR a explicat că social-democrații ar putea susține din Parlament un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, iar în schimb USR s-ar angaja ca anul viitor să voteze un guvern PSD.

„Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă.”

Fritz a precizat că această formulă ar putea reprezenta baza unui nou acord parlamentar între partidele care au format anterior coaliția de guvernare.

„Să lași PSD să guverneze singur ar fi o imensă greșeală”

Președintele USR a avertizat că un guvern PSD fără parteneri ar concentra prea multă putere:

„Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta”.

El a respins și acuzațiile potrivit cărora USR ar bloca formarea noului guvern: „USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte.”

Negocierile de la Vila Lac, fără rezultat

Întâlnirea de joi dintre liderii PNL, PSD, USR și UDMR, desfășurată la Vila Lac, s-a încheiat fără un acord. PNL și UDMR au susținut varianta unui guvern minoritar condus de PSD, iar USR a propus un executiv minoritar PNL–USR–UDMR, sprijinit de PSD printr-un acord de reciprocitate. Niciuna dintre formule nu a întrunit consensul necesar.



