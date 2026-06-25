search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Sorin Grindeanu, mesaj pentru USR: „Dacă nu vor un Guvern cu premier PSD, se poate și fără ei”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis joi seară că „se fac primii paşi pentru un nou Guvern”, după discuții cu mai mulți lideri politici privind direcțiile majore ale unui viitor acord politic și a amenințat USR că dacă nu vrea să voteze „un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci se poate și fără ei”.

Sorin Grindeanu. FOTO Mediafax Foto / Alexandru Nechez
Sorin Grindeanu. FOTO Mediafax Foto / Alexandru Nechez

„Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating” a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD critică dur USR și lansează amenințări la adresa formațiunii conduse de Dominic Fritz, care a anunțat joi că nu va susține în Parlament instalarea unui guvern format exclusiv din PSD.

„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile”, 

Blochează toată țara de 'dragul românilor' şi se 'sacrifică' zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR.  Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei”

USR respinge varianta unui guvern monocolor PSD. Dominic Fritz propune un executiv minoritar PNL–USR–UDMR

Amintim că Dominic Fritz, a anunțat joi că USR nu va susține în Parlament instalarea unui guvern format exclusiv din PSD și a avansat o altă formulă: un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR, care ar continua actuala structură de guvernare.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor dintre partidele parlamentare, după căderea fostului guvern și blocajul politic instalat în ultimele zile.

Fritz a subliniat că USR își menține poziția: „Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta”.

Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic

„Propunerea USR: un acord de reciprocitate”

Liderul USR a explicat că social-democrații ar putea susține din Parlament un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, iar în schimb USR s-ar angaja ca anul viitor să voteze un guvern PSD.

„Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă.”

Fritz a precizat că această formulă ar putea reprezenta baza unui nou acord parlamentar între partidele care au format anterior coaliția de guvernare.

„Să lași PSD să guverneze singur ar fi o imensă greșeală”

Președintele USR a avertizat că un guvern PSD fără parteneri ar concentra prea multă putere:

„Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta”.

El a respins și acuzațiile potrivit cărora USR ar bloca formarea noului guvern: „USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte.”

Negocierile de la Vila Lac, fără rezultat

Întâlnirea de joi dintre liderii PNL, PSD, USR și UDMR, desfășurată la Vila Lac, s-a încheiat fără un acord. PNL și UDMR au susținut varianta unui guvern minoritar condus de PSD, iar USR a propus un executiv minoritar PNL–USR–UDMR, sprijinit de PSD printr-un acord de reciprocitate. Niciuna dintre formule nu a întrunit consensul necesar.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
digi24.ro
image
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
gandul.ro
image
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
mediafax.ro
image
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
digisport.ro
image
Nu doar Bucureștiul este în pericol. Orașele din țară care ar putea suferi pagube uriașe la un mare seism
click.ro
image
Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal
observatornews.ro
image
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO
playtech.ro
image
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
VIDEO Gigi Becali a lovit un jurnalist la conferința de presă! Reacția patronului de la FCSB
digisport.ro
image
Detalii din culisele noului sezon Asia Express. Irina Fodor vorbește despre parcursul lui Cheloo: „Mă așteptam să fie mai morocănos”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în țara noastră. BNR anunță românii cum deosebesc bancnotele noi de cele vechi
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA
click.ro
image
Ce transformare! Corina Chiriac și-a redecorat balconul comunist. Ce făceau poștașii cu scrisorile trimise pe strada Speranței
click.ro
image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nouria Nouri a împlinit 51 de ani. Rețeta preferată din bucătăria afgană. Ingredientul secret, pentru verile caniculare: „Îi dă un gust răcoritor”
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic