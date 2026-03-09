Video Expertul în securitate George Scutaru, la Interviurile Adevărul: războiul din Iran mută atenția de la Ucraina și crește dependența Chinei de Rusia

George Scutaru, fost consilier prezidențial pentru securitate națională, avertizează că războiul din Iran, aflat într-o fază extrem de tensionată, nu numai că amenință stabilitatea regională, ci ar putea avea repercusiuni globale, influențând direct relațiile dintre Rusia, China și Europa,

Conflictul din Iran nu pare să se încheie rapid, iar repercusiunile sale se resimt nu doar în Orientul Mijlociu, ci și în economia globală și în relațiile geopolitice majore, potrivit expertului în securitate George Scutaru.

„Nu cred că va fi un conflict care să se termine în câteva zile sau câteva săptămâni”, spune Scutaru. „Este greu de făcut o estimare privind cât va dura acest conflict, dar vedem că piețele reacționează foarte emoțional”, adaugă acesta.

Expertul atrage atenția asupra legăturilor strategice dintre Iran și China. În opinia acestuia, China devine mai dependentă de Rusia.

„Ceea ce se întâmplă în Iran are importanță pentru China, fiindcă 86% din petrolul iranian avea ca destinație China. Iranul asigură undeva cam 12% din necesarul de petrol chinezesc. (...) China devine tot mai conștientă că SUA încearcă să-i taie accesul la resurse energetice, nu se poate dezvolta economic fără o continuitate în aprovizionarea cu petrol și gaze. Ceea ce afectează direct Europa este că parteneriatul strategic dintre Rusia și China se va adânci. În acest moment, China devine mai dependentă de Rusia în ceea ce privește resursele energetice. O să vedem o creștere a exportului de petrol, chiar dacă cu discounturi mari din partea Rusiei”, spune expertul în securitate.

Scutaru explică și implicațiile pentru conflictul din Ucraina. „Cum se va traduce lucrul acesta? Într-o mai mare susținere politică pentru războiul din Ucraina și într-o furnizare constantă de materiale de electronică. În acest moment, mare parte din electronica dronelor rusești este furnizată de China. Aceste elemente ar trebui să ne dea de gândit”, explică specialistul.

Referindu-se la politica americană, expertul a spus că „Trump are această obsesie a decuplării Rusiei de China”.

Conflictul iranian consolidează alianța Rusia-China

„Prin ceea ce se întâmplă în momentul de față, Rusia devine un aliat mai mare al Chinei, ceea ce se întâmplă acum Orientul Mijlociu lucrează la o apropiere mai mare dintre China și Rusia. Asta este și în defavoarea Europei”, susține acesta.

Scutaru a atras atenția și asupra efectelor economice. Potrivit acestuia, orice creștere a prețului petrolului lucrează în favoarea Rusiei.

„Rusia era în pragul de a intra într-un colaps economic, însă acum este salvată de creșterea prețului petrolului”, spune Scutaru.

Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu mută atenția de la Ucraina

Despre impactul asupra Ucrainei, expertul avertizează: „Tot ce se livra rachete pentru sistemele Patriot pentru Ucraina este oprit. Ucraina nu mai primește aceste rachete. Și foarte curând Ucraina va termina stocul și va fi foarte vulnerabilă la atacurile Rusiei”.

Mai mult, Scutaru subliniază că, pentru Ucraina, un război care să dureze două-trei luni, poate mai mult, „este cea mai proastă variantă”.

„Mută atenția de pe dosarul ucrainean, îi lasă fără anumite categorii de armament, ceea ce se întâmplă deja. Oferă Rusiei posibilitatea să fie salvată economic prin creșterea petrolului”, spune expertul în securitate George Scutaru.

„Riscul unei confruntări cu Federația Rusă există”

Nu în ultimul rând, Scutaru atrage atenția asupra pregătirii civile și a riscurilor pentru România în contextul tensiunilor internaționale.

„Din păcate, să știți că riscul unei confruntări cu Federația Rusă există. Și politicienii noștri ar trebui să pornească un dialog sincer, fără a trezi panică. Trebuie să acceptăm... cum ne pregătim? Ce înseamnă protecția civilă, știu oamenii să facă diferența când sună alarma dacă e vorba de un atac aerian sau este vorba de un incident chimic sau nuclear? Ar trebui să ne pregătim. În statele nordice există un nivel de pregătire. La noi, cea mai ușoară abordare este să nu spui că problema nu există – politica struțului. Apropo de declarațiile: <stați liniștiți, nu se va ajunge la 100 de dolari/baril, sunt scenarii fantaziste>.(...) O să avem probleme și cu inflația și cu creșterea prețurilor, din păcate”, avertizează specialistul.