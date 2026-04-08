Deputat PNL: „UDMR și USR au spus-o direct: nu vor criză politică și susțin guvernul Bolojan. E singurul lucru responsabil de făcut”

Deputatul PNL Ionel Bogdan a transmis miercuri, 8 aprilie, că „UDMR și USR au spus-o direct: nu vor criză politică și susțin guvernul Bolojan”, în contextul consultărilor interne inițiate de Sorin Grindeanu privind viitorul PSD în coaliția de guvernare.

„UDMR și USR au spus-o direct: nu vor criză politică și susțin guvernul Bolojan. E singurul lucru responsabil de făcut când România are nevoie de stabilitate, nu de crize politice fabricate”, a transmis liberalul pe Facebook.

Acesta adaugă că PSD „a rămas singur și izolat în tentativele sale de a arunca țara în criză.”

„Niciun partener din coaliție nu i s-a alăturat, pentru că nimeni nu poate justifica în fața românilor o criză de guvernare fabricată acum. Avem un buget adoptat, un premier care lucrează și parteneri care vor să meargă înainte.”

Recent, social-democrații au transmis că vor modificarea protocolului de guvernare și sunt dispuși să renunțe la funcția de prim-ministru, pe care ar urma să o preia în 2027, dacă PNL acceptă înlocuirea premierului Ilie Bolojan, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV.

Tensiunile din coaliție au crescut chiar și după adoptarea bugetului, Ilie Bolojan afirmând recent că nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără sprijinul PSD.

„În situația în care s-ar ajunge la o criză politică, România a funcționat și cu guverne minoritare. Sper să nu ajungem acolo, pentru că nu am putea rezolva problemele pe care le avem. Nu cred că este bine pentru România, dar este posibil”, a declarat premierul.