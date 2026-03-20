Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins la microfon rostind o expresie vulgară, în timpul dezbaterilor privind bugetul pe 2026 de joi.

Totul s-a petrecut joi seara, 19 martie, în timpul dezbaterilor pe articole ale proiectului bugetului de stat.

Într-un videoclip transmis live de Parlamentul României, Ionel Bogdan, aflat la pupitrul din plen, este întrerupt de o persoană care se apropie de el, moment în care își acoperă microfonul pentru a discuta.

În timp ce Natalia Intotero, președinta de ședință, îi atrăgea atenția că dezbaterile sunt la un alt punct de pe ordinea de zi, decât la ce făcea referire Ionel Bogdan, deputatul PNL a folosit o expresie vulgară (P*** mea! ) în discuția cu persoana respectivă, aceasta fiind surprinsă de microfon.

Dezbaterile privind bugetul continuă și vineri, urmând ca în aceeași zi să fie dat votul final. Dezbaterile de joi s-au întins până la ora 3:00 dimineața.

Bugetul pe 2026 este construit pe o creștere economică de 1% și venituri mai mari, estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei (36% din PIB), pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al unei colectări mai bune.

Cheltuielile cresc, în special cele cu dobânzile, iar investițiile ajung la 164 miliarde lei, peste 8% din PIB.

Pentru a debloca bugetul fără creșterea deficitului, coaliția a decis să redirecționeze fonduri de peste 2 miliarde lei de la magistrați către ajutoare sociale și către primării cu proiecte PNRR.