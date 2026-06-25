Demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a împins România într-o nouă perioadă de instabilitate politică, într-un moment în care presiunile asupra finanțelor publice sunt tot mai mari. Cu un cabinet interimar la Palatul Victoria și fără o majoritate clară care să își asume măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar și închiderea PNRR, incertitudinea începe să se reflecte și în percepția investitorilor.

Economistul Radu Crăciun, fost președinte și director general al BCR Pensii, avertizează că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile de la București, iar orice semnal care sugerează abandonarea sau întârzierea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului de țară. Un astfel de scenariu s-ar traduce prin costuri mai mari de finanțare pentru stat și, în cele din urmă, prin efecte resimțite de populație și de mediul de afaceri.

După derapajul fiscal din anul electoral 2024 din cauza căruia deficitul bugetar s-a apropiat vertiginos de 10%, România se află acum într-un proces dificil de ajustare fiscală, asumat atât în relația cu Comisia Europeană, cât și față de piețele financiare. În acest context, viitorul guvern va fi judecat în primul rând după capacitatea de a continua reducerea deficitului bugetar și de a prezenta proiecții credibile privind evoluția finanțelor publice.

Potrivit lui Radu Crăciun, agențiile de rating sunt interesate în primul rând de rezultate și de realismul estimărilor fiscale, nu neapărat de instrumentele folosite pentru atingerea obiectivelor.

„Pentru menținerea rating-ului României, este foarte important ca tendința deja existentă de reducere a deficitului bugetar să fie menținută. Indiferent de guvern, în momentul în care vor exista declarații, nici măcar măsuri, care să sugereze fie că procesul de scădere a deficitului bugetar va fi stopat, fie că va fi scăzut, dar în baza unor proiecții fiscale nerealiste, rating-ul va fi micșorat, fără doar și poate. Finanțarea datoriei României va mai fi semnalată investitorilor ca având un risc ridicat. Nota bene, dozajul dintre creșterea veniturilor bugetare și scăderea cheltuielilor prin care va fi continuată scăderea deficitului va fi la latitudinea viitorului guvern. Pentru agențiile de rating importante sunt rezultatele și, repet, realismul proiecțiilor fiscale", a declarat pentru Adevărul Radu Crăciun, economist și fost președinte al BCR Pensii.

România plătește dobânzi mai mari decât Serbia

Economistul atrage atenția că România suportă deja costuri de finanțare mai ridicate decât unele state cu un rating mai slab. În opinia sa, această situație este rezultatul unei politici fiscale inconsistente, care a generat dezechilibre în perioadele favorabile din punct de vedere economic și a impus ulterior măsuri de ajustare în momente dificile.

Crăciun amintește că marile corecții fiscale realizate după 1989 au fost implementate, de regulă, sub supravegherea Fondului Monetar Internațional, în timp ce actuala ajustare este gestionată exclusiv de autoritățile române.

„Trebuie să spunem că România deja plătește, din păcate, dobânzi mai mari decât țări cu rating mai mic, ca de exemplu Serbia. Aceasta este consecința inconsecvenței politicii fiscale pe care România a dovedit-o în ultimele decenii. Lipsa de rigoare a făcut ca, în momente bune ale economiei, să avem deficite mari, iar tocmai în momentele dificile economic a trebuit apoi să «strângem cureaua» pentru a micșora deficitele. În mod normal, ar fi trebuit să fie exact invers. De altfel, merită remarcat faptul că, în istoria sa postdecembristă, România a făcut ajustări fiscale de amploarea celor de azi doar sub coordonarea FMI, pe abordări de tip «șoc». Este pentru prima dată când încercăm să facem o astfel de ajustare singuri, într-un mod gradual, și nu ar trebui să mire faptul că, în lipsa tradiționalului «țap ispășitor», care a fost FMI-ul, astăzi tensiunile politice sunt la apogeu", a explicat Crăciun.

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Ce efecte ar avea o retrogradare a ratingului

O eventuală scădere a ratingului de țară nu ar avea doar o semnificație simbolică. Impactul s-ar vedea rapid în costurile de finanțare ale statului, prin creșterea dobânzilor și a cheltuielilor bugetare aferente datoriei publice. În plus, presiunea suplimentară asupra bugetului ar putea impune noi măsuri de ajustare cu efecte directe asupra populației și companiilor.

Cele mai vulnerabile ar fi, potrivit economistului, titlurile de stat emise în valută, unde ponderea investitorilor străini este mai mare.

„În cazul unei eventuale scăderi de rating, mă aștept ca dobânzile la care se finanțează România să crească, dar nu cu mult, deoarece, așa cum spuneam, ele sunt deja ridicate. De asemenea, mă aștept ca titlurile de stat denominate în valută să aibă o reacție negativă mai puternică decât cele în lei, ponderea investitorilor străini fiind mai mare acolo. Consecința va fi o creștere a cheltuielilor cu dobânzile la nivel de buget, ceea ce va necesita ajustări și mai dureroase economic, atât pentru populație, cât și pentru companii", a avertizat economistul.

Alegerile anticipate ar putea accentua incertitudinea

În eventualitatea organizării unor alegeri anticipate, scenariu tot mai dezbătut după eșecul învestirii guvernului Veștea, riscurile economice ar putea crește suplimentar. Campaniile electorale sunt asociate frecvent cu promisiuni de cheltuieli și măsuri populare, atrage atenția Radu Crăciun, iar un astfel de context ar putea ridica semne de întrebare privind disciplina fiscală a viitorului executiv.

Radu Crăciun consideră că agențiile de rating nu vor aștepta neapărat rezultatul scrutinului pentru a reacționa la eventualele semnale negative.

„În cazul alegerilor anticipate, riscul este ca, pe parcursul campaniei electorale, promisiunile partidelor să fie nerealiste. Aceasta ar aduce un grad ridicat de impredictibilitate legată de traseul fiscal al României și așa ceva ar fi greu de trecut cu vederea de agențiile de rating. Nu cred că vor mai aștepta să vadă cine va câștiga alegerile", a subliniat Crăciun.

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Datoria va continua să crească, chiar și în scenariul unei ajustări fiscale reușite

Economistul atrage atenția și asupra unei confuzii frecvente din spațiul public: reducerea deficitului bugetar nu înseamnă automat reducerea datoriei publice. Chiar dacă procesul de consolidare fiscală va continua conform planului, datoria va continua să crească, însă într-un ritm mai lent.

Potrivit economistului, în următorii ani România ar putea ajunge la un nivel al datoriei raportate la PIB aproape dublu față de cel înregistrat în urmă cu 4 ani. În anul 2022, România înregistra o datorie publică de 48,1% din PIB, în timp ce anul acesta ar putea ajunge, conform estimărilor OCDE, la 61,5% din PIB.

„Așa cum spuneam, este important să rămânem consecvenți pe traseul pe care ne aflăm astăzi. Abordările pot diferi în funcție de guvern, dar rezultatul final trebuie să arate la fel: un deficit în scădere. Pentru că aș vrea să atrag atenția asupra faptului că planul de scădere a deficitului bugetar nu va duce la o scădere a datoriei externe. Să nu facem această confuzie. Datoria externă va continua să crească, dar, de dorit, cu o viteză din ce în ce mai mică. Însă, chiar și așa, sunt șanse mari ca peste 3-4 ani să ajungem la un nivel al datoriei aproape dublu față de cel de acum 4 ani, raportat la PIB. Deci situația este foarte serioasă și nu trebuie tratată deloc cu superficialitate. O ajustare graduală, dar rapidă, a deficitului este cel mai bun antidot împotriva unui șoc economic care ar duce la o prăbușire generalizată a nivelului de trai. Trebuie, din nou, să alegem răul mai mic", a concluzionat Radu Crăciun.