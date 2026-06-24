Nicușor Dan se întâlnește vineri cu partidele: „S-a concluzionat o guvernare pro-occidentală, minoritară. Sper să fie serioși și să închidem cât de curând”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Cluj, că în urma discuțiilor cu formațiunile politice s-a ajuns la concluzia formării unei „guvernări pro-occidentale, minoritare”.

Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști despre stadiul consultărilor pentru formarea viitorului guvern și a explicat că partidele se află în prezent în etapa în care își formulează condițiile pentru susținerea unui executiv minoritar.

„Legat de desemnarea premierului am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând”, a declarat președintele Nicușor Dan, la Cluj-Napoca.

Nicușor Dan a precizat că joi sunt programate întâlniri între liderii partidelor, urmând ca vineri aceștia să îi prezinte concluziile negocierilor.

„Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem cât de curând. (...)Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia”, a spus președintele Dan.

Întrebat dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, are o şansă pentru a fi desemnat premier, Nicuşor Dan a răspuns: „Haideţi să vedem ce agreează partidele”.

În paralel, liderii PNL, USR și UDMR au transmis președintelui un scenariu de lucru privind un posibil acord politic de susținere a viitorului Guvern, indiferent de tabăra din care va fi desemnat premierul. Prin urmare, sunt analizate mai multe variante de premier, inclusiv nume din PSD, precum Sorin Grindeanu, dar și opțiuni din zona PNL-USR-UDMR.