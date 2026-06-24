Fritz cere un guvern minoritar PNL–USR–UDMR: „De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație”

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că modernizarea țării „nu poate fi amânată încă o generație”. Într-o postare publicată pe Facebook, liderul USR pledează pentru formarea unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL-USR -UDMR”, susține Dominic Fritz pe Facebook.

Mesajul liderului USR a fost însoțit de o fotografie în care acesta apare alături de lideri ai celorlalte două formațiuni menționate: Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

PSD acuză USR că subminează acordul politic pentru formarea guvernului

Pe de altă parte, PSD susține că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale din fosta coaliție, este „subminat cu bună știință de USR”.

„Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social. România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român”, a transmis PSD.

În același mesaj, PSD critică ideea unei „rotative” propuse de USR, pe care o consideră o strategie politică lipsită de substanță.