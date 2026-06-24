search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Fritz cere un guvern minoritar PNL–USR–UDMR: „De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că modernizarea țării „nu poate fi amânată încă o generație”. Într-o postare publicată pe Facebook, liderul USR pledează pentru formarea unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

dominic fritz si ilie bolojan foto captura video digi24 png

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL-USR -UDMR”, susține Dominic Fritz pe Facebook.

Mesajul liderului USR a fost însoțit de o fotografie în care acesta apare alături de lideri ai celorlalte două formațiuni menționate: Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

PSD acuză USR că subminează acordul politic pentru formarea guvernului

Pe de altă parte, PSD susține că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale din fosta coaliție, este „subminat cu bună știință de USR”.

„Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social. România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român”, a transmis PSD.

În același mesaj, PSD critică ideea unei „rotative” propuse de USR, pe care o consideră o strategie politică lipsită de substanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
mediafax.ro
image
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
fanatik.ro
image
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
libertatea.ro
image
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
digisport.ro
image
Prețuri amețitoare pentru turiștii care merg la Beach, Please! 2026. O cazare în Costinești costă cât o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
observatornews.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Notificări ANAF pentru veniturile din străinătate. Ce trebuie să facă românii care au încasat bani în 2025 din Germania, Italia sau Marea Britanie
playtech.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Ce surpriză! Chemat de la Cupa Mondială înapoi în Europa, după scandalul cu droguri și escorte
digisport.ro
image
Cu 10 ani înainte de Revoluție, Elena Ceaușescu a fost la un pas de moarte. Adevărul a fost ascuns de Securitate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de ultimă oră după ce Grindeanu a fost desemnat premierul PSD
romaniatv.net
image
Nicușor Dan se întâlnește cu Donald Trump. Președinte României îi va spune un lucru important
mediaflux.ro
image
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”
click.ro
image
Cât de rea este, de fapt, cea mai ieftină vacanță all-inclusive din Turcia? Un youtuber a mers să verifice și a avut o reacție neașteptată: „Camera arată ponosită pe alocuri”
click.ro
image
Cum arată Maria Dragomiroiu la plajă, în America. Și stiliștii o laudă. Reacția fanilor când au văzut-o: „Arătați de 30 de ani!”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”. Unde va pleca în vacanță alături de soția sa?
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”