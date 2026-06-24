Simion susține că a fost sunat de un consilier prezidențial înaintea votului pentru guvernul Veștea. Reacția Administrației Prezidențiale

Liderul AUR, George Simion, a declarat într-o emisiune televizată că a fost contactat de un consilier prezidențial înainte de votul din Parlament privind învestirea guvernului Veștea.

Simion a afirmat că mesajul transmis a vizat sprijinul parlamentarilor AUR pentru guvernul Veștea, fără ca formațiunea să facă parte din coaliția de guvernare. „Voia votul pe degeaba, fără ca AUR să fie parte a guvernării, a puterii. Asta nu se poate întâmpla. De asta am făcut apelul, să ne spună Nicușor Dan”, a declarat George Simion, la Gândul.

„M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii”, a mai spus liderul AUR.

Întrebat ce i-a transmis consilierul prezidențial, Simion a răspuns: „E un lucru bun ca voi să votați”, apoi a calificat situația drept „lamentabilă”.

În replică, Administrația Prezidențială respinge ferm aceste afirmații și susține că președintele Nicușor Dan nu mandatat niciun consilier pentru astfel de discuții politice.

„Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament”, a transmis Administrația Prezidențială, potrivit Antena3.