Grindeanu, propus de PSD pentru al doilea mandat de premier

Fostul șef al guvernului care a dat OUG 13 încearcă să redevină, după nouă ani, prim-ministru. PSD cere acum sprijinul partidelor împotriva cărora a declanșat, în mai, moțiunea pentru căderea cabinetului Bolojan.

PSD îl trimite la Palatul Cotroceni pe șeful partidului, Sorin Grindeanu, cu misiunea de a obține din partea președintelui Nicușor Dan mandat de formare a guvernului. Anunțul a venit astăzi (miercuri, 24 iunie 2026) la amiază, la câteva ore după consultările avute ieri, la Palatul Cotroceni, de Nicușor Dan cu partidele, urmate de un tweet în care președintele anunța că așteaptă un acord între formațiunile parlamentare ”pro-occidentale” pentru instalarea unui guvern minoritar.

”PSD a decis astăzi în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a explicat Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după Biroul Permanent Național care l-a desemnat să obțină șefia guvernului. Orice formulă de guvernare din care PSD nu face parte nu va avea susținere pesedistă, au mai hotărât liderii partidului.

Deocamdată, președintele Nicușor Dan are programată o deplasare la Gdansk, la o reuniune a Flancului Estic al NATO, în perspectiva summitului aliat din Turcia, din luna iulie. Ca atare, un calendar al formării noului guvern, din a treia încercare, și al ieșirii din criză nu este în acest moment finalizat.

Pe ce mizează PSD?

Sorin Grindeanu spune că le-ar fi cerut colegilor din stafful partidului libertate deplină în alegerea membrilor viitorului Cabinet. ”Resping orice pact pe funcții”, a precizat politicianul, adăugând că în guvernul său nu vor exista vicepremieri, ”poate maxim unul”.

O echipă de negociere se va întâlni cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, pentru a discuta prioritățile acordului parlamentar iar acestea fac referire la programele PNRR și SAFE, criteriile de aderare la OCDE și respectarea țintelor de deficit. Înțelegerea ar urma să includă un moratoriu pe moțiuni de cenzură, pentru șase luni.

Senatorul Radu Oprea, liderul deputaților PSD Ovidiu Popa și colegul de Cameră al acestuia Marian Neacșu vor negocia cu celelalte partide susținerea guvernului. Neacșu, fost vicepremier în guvernul Bolojan, a făcut parte din echipa care, săptămâna trecută, a negociat fără succes susținerea parlamentară a cabinetului propus de Adrian Veștea.

De la dărâmarea guvernului la formarea lui

Postul de premier este vacant din 5 mai, dată la care PSD, partidul condus de Sorin Grindeanu, a demis, printr-o moțiune de cenzură introdusă împreună cu populiștii de dreapta de la AUR, guvernul minoritar PNL-UDMR-USR, al premierului Ilie Bolojan, din care pesediștii, de altfel, făcuseră parte până pe 23 aprilie.





Când miniștrii PSD și-au depus mandatele, Grindeanu și conducerea partidului au acuzat guvernul Bolojan de deteriorarea situației economice: recesiune, inflație, scăderea puterii de cumpărare, probleme pentru companii și lipsa unor măsuri sociale suficiente. Politic, măsurile de austeritate, impopulare, promovate pentru reducerea deficitului bugetar, împingeau electoratul PSD către AUR, astfel că pesediștii au decis retragerea de la guvernare ca semnal de delimitare față de costurile reformelor, pe care le votaseră anterior în guvern.

Surse apropiate negocierilor spun că programul de guvernare al PSD ar urma să-l respecte în mare pe cel al lui coalției care a susținut echipa Bolojan.

Între Ordonanța 13 și autostrăzi: cine e Grindeanu?

Crescut politic în filiala PSD Timiș, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a fost ministru al Comunicațiilor în timpul guvernării Victor Ponta pentru ca, mai apoi, în 2017, să fie numit premier de către liderul de atunci al PSD Liviu Dragnea care, în urma unei condamnări penale, nu putea deține funcții publice.

La scurt timp după învestire, pe 31 ianuarie 2017, guvernul în fruntea căruia prim-ministru era Grindeanu a adoptat controversata OUG 13, ordonanța de urgență prin care codul penal era modificat pentru a slăbi lupta anticorupție în favoarea lui Liviu Dragnea. Decizia a declanșat cele mai mari proteste de stradă din România de după 1989 și a făcut celebru sloganul ”Noaptea, ca hoții”. Sub presiunea protestelor, guvernul a abrogat ordonanța câteva zile mai târziu.

OUG 13 rămâne una dintre principalele moșteniri ale guvernului său, alături de faptul că, la câteva luni după aceea, a devenit primul premier român demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de propriul partid. Ruptura dintre Grindeanu și Dragnea nu s-a produs pe tema statului de drept sau a independenței justiției, ci pe fondul unei lupte pentru controlul guvernului și al PSD.

Grindeanu nu s-a transformat neapărat într-un adversar vocal al taberei Dragnea, a acceptat marginalizarea în partid. Nu a manifestat disidență, ci a așteptat momentul căderii în dizgrație a baronetului sudic din PSD, revenind în prim-plan când partidul a avut nevoie de figuri mai puțin toxice decât leadershipul asociat marii corupții și brutalității din 10 august 2018.





După 2020, când sistemul hipercentralizat instalat în PSD de Dragnea a fost înlocuit cu un joc de echilibru între grupări, Grindeanu și Marcel Ciolacu au devenit formula de compromis, mai tânără, mai prezentabilă, frecventabilă, în spiritul discursului centru-stânga european.

Cumva în umbra lui Marcel Ciolacu, lăsându-i acestuia expunerea și asumarea greșelilor, Grindeanu și-a consolidat poziția în partid și în spațiu public prin portofoliul Transporturilor pe care l-a preluat într-un moment propice: o bună parte din proiecte fuseseră deblocate în ministeriatul useristului Cătălin Drulă, iar pentru altele au venit bani mulți din bugetele europene.

Cu imaginea aceasta de administrator pragmatic, odată cu eșecurile electorale și plecarea lui Ciolacu de la conducerea PSD, consecvent și răbdător, Grindeanu s-a profilat drept succesorul natural al grupării dominante.

Ce fac acum PNL, USR și UDMR?

Principala problemă a lui Sorin Grindeanu nu este însă obținerea nominalizării de la președinte, ci convingerea partidelor care ar urma să îi asigure majoritatea parlamentară.

PNL, USR și UDMR cer un acord politic înaintea oricărui vot de învestitură. Discuțiile pornesc din punctul în care liberalii și useriștii reproșează PSD că a provocat actuala criză, după ce a dărâmat guvernul Bolojan împreună cu AUR. Omul trimis acum de PSD să reconstruiască o majoritate este același lider al partidului care, în urmă cu mai puțin de două luni, contribuia la destrămarea ei.





Liderii celor trei formațiuni discută, de altfel, varianta de a-i oferi președintelui Dan propriul nume de premier. Cine ar fi acesta nu e deocamdată convenit. După ce dimineață președintele USR, Dominic Fritz, sugera opțiunea unei guvernări prin rotație, cu actuala echipă până în 2027, când ar preda mandatul celor de la PSD (ipoteză despre care Grindeanu spune că este ”o copilărie”), o nouă întâlnire tripartită, desfășurată în biroul lui Ilie Bolojan de la Guvern, ar urma să stabilească setul de condiții pe care le vor pune pe masa PSD în schimbul votului de învestitură.

USR a afirmat în ultimele zile că nu va susține o formă de guvernare din care face PSD. Desigur, sentimentul este reciproc. Și eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a atras atenția că gestul recent al lui Grindeanu, de a susține un potențial premier ”desemnat în cel mai netransparent mod posibil”, îl califică drept politician ”în care oamenii nu vor avea niciodată încredere”. Cu toate acestea, a spus Mureșan, la Digi24, liberalii vor contribui la ieșirea din blocaj, printr-un vot de învestire dar, mai apoi, vor urmări îndeaproape fiecare acțiune executivă.





Pentru liderul UDMR Kelemen Hunor, ”lupta între partide trebuie să înceteze dacă vrei să faci ceva bun pentru țară. (...) Noi n-avem o problemă să votăm un guvern monocolor PSD, condus de un premier PSD”. Și, mai spunea ieri, la Cotroceni, liderul formațiunii maghiarilor din România, ”nicăieri nu scrie că UDMR este remorca PSD. Nu există o tradiție ca UDMR să fie remorca cuiva. La fel cum nu a fost și nu va fi remorca PNL”.

Astăzi, colegul lui de partid, Csoma Botond, a apreciat că ”înainte să ajungem la momentul votului, totuşi, ar trebui să avem un acord politic”, în funcţie de care ”putem decide că vom susţine sau nu vom susţine”.

Cristian Ștefănescu - DW