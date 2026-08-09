Serbia va aloca 2 milioane de euro pentru sectorul energetic al Ucrainei și va sprijini reconstrucția unui oraș afectat de război

Serbia va aloca 2 milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic al Ucrainei înaintea sezonului rece și intenționează să se implice în reconstrucția unuia dintre orașele ucrainene afectate de război, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Anunțul a fost făcut la Belgrad, în timpul vizitei de două zile a liderului ucrainean în Serbia, unde s-a întâlnit cu președintele Aleksandar Vučić și cu premierul Đuro Macut.

Zelenski a declarat că atacurile rusești au afectat aproape toate componentele infrastructurii energetice ucrainene.

„Practic, nu ne-a mai rămas nicio centrală electrică care să nu fi fost avariată. Multe gări au fost distruse, la fel și spitale, universități și întreprinderi civile”, a spus președintele ucrainean la o conferință de presă comună cu Vučić.

În cadrul întâlnirii cu premierul sârb Đuro Macut, Zelenski a mulțumit Serbiei pentru decizia de a aloca cele 2 milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean.

Cele două țări au discutat, de asemenea, despre posibilitatea ca Serbia să preia responsabilitatea pentru reconstrucția unuia dintre orașele ucrainene afectate de război.

Discuțiile au vizat și dezvoltarea coridorului Dunării, precum și consolidarea legăturilor dintre Ucraina, statele din Balcanii de Vest și Uniunea Europeană.

Serbia își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei

Vizita lui Zelenski reprezintă prima sa deplasare în Serbia de la preluarea funcției de președinte, în 2019. În iulie, Vučić a efectuat la rândul său prima sa vizită la Kiev, unde și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a promis intensificarea ajutorului umanitar și energetic.

Vučić a declarat că Serbia va continua să susțină independența și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește teritoriile ocupate de Rusia începând din 2014.

În același timp, Belgradul nu intenționează să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. Serbia menține relații politice și economice strânse cu Rusia și depinde în mare măsură de aceasta pentru aprovizionarea cu gaze naturale.

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Poziția Serbiei reflectă încercarea guvernului de la Belgrad de a menține un echilibru între obiectivul de aderare la Uniunea Europeană și relațiile istorice cu Rusia.

„Nu ați auzit niciodată vreun cuvânt rău despre țara noastră, nici din partea lui Volodimir Zelenski, nici din partea altcuiva din Ucraina. Sunt extrem de recunoscător prietenilor noștri ucraineni pentru acest lucru”, a declarat Vučić.

Serbia nu recunoaște independența Kosovo, proclamată în 2008, iar Ucraina adoptă aceeași poziție. Vučić a mulțumit Kievului pentru faptul că nu a recunoscut independența teritoriului pe care Serbia îl consideră parte a propriului stat.

Belgradul și Kievul vor să extindă relațiile economice

Cei doi președinți au anunțat intenția de a consolida cooperarea economică și de a finaliza până la sfârșitul anului 2026 negocierile privind un acord de liber schimb.

Pentru Serbia, acordul are o importanță deosebită în contextul obiectivului său de aderare la Organizația Mondială a Comerțului și al procesului de integrare europeană.

Negocierile au fost blocate timp de mai mulți ani din cauza divergențelor privind cotele și tarifele aplicate produselor agricole.

Zelenski și Vučić au discutat, de asemenea, despre proiecte comune de infrastructură și despre cooperarea în domeniul securității energetice și alimentare, în special în perspectiva iernii.

Președintele ucrainean a spus că cele două țări încearcă să dezvolte forme de cooperare care să le sporească reziliența în fața unor eventuale crize.

Relația cu Rusia complică poziția Serbiei

În pofida sprijinului exprimat pentru integritatea teritorială a Ucrainei, Serbia rămâne apropiată de Rusia.

Kremlinul a acuzat în repetate rânduri Serbia că muniție produsă în această țară ajunge în Ucraina prin intermediari. Autoritățile de la Belgrad neagă că Serbia livrează direct muniție Ucrainei, dar recunosc că producătorii sârbi de armament exportă produse către cumpărători din mai multe țări.

Vučić a declarat că problema cooperării militare nu a fost discutată în cadrul întâlnirii cu Zelenski.

Serbia a condamnat invazia rusă pe scară largă în Ucraina în 2022, dar a refuzat să adopte sancțiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeană și alte state occidentale.

Belgradul încearcă în același timp să avanseze spre aderarea la UE. Vučić a declarat că Serbia va continua să sprijine obiectivul Ucrainei de a deveni membră a Uniunii, deși se îndoiește că oricare dintre cele două țări va putea adera rapid.

Vizita lui Zelenski la Belgrad are loc la câteva săptămâni după deplasarea lui Vučić la Kiev și marchează o apropiere diplomatică între cele două state într-un moment în care Serbia încearcă să își păstreze relațiile cu Rusia, dar și să își consolideze legăturile cu Ucraina și Uniunea Europeană.