Conducerea PNL se reunește de urgență după decizia instanței care a suspendat hotărârile Congresului

Conducerea PNL se reunește joi seară, 9 iulie, la ora 19:00, în format hibrid, pentru a stabili următorii pași, după ce Tribunalul București a dat dreptate Taberei Veștea și a suspendat hotărârile Congresului de pe 21 iunie.

Invitat la Digi24, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvând al PNL, a afirmat că decizia instanței „nu schimbă voința membrilor PNL”.

„Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa PNL și dorința membrilor și a partidului de a se reforma și a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri. Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale PNL”, a transmis Ionel Bogdan.

Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului.

Miercuri, PNL a anunțat că va ataca cu apel decizia Tribunalului București de suspendare provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liberalii susțin că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor și afirmă că vor utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de membrii partidului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a criticat pe cei care au contestat în instanță hotărârile congresului.

„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a continuat atacul, susținând că „cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a transmis că partidul își va continua procesul de reformă și nu își va schimba direcția.

Tribunalul București a decis miercuri suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie, până la soluționarea definitivă a procesului în care acestea sunt contestate.

Instanța a suspendat alegerea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului, modificările aduse Statutului PNL și cele 13 decizii ulterioare ale Biroului Permanent Național întemeiate pe acestea.

Hotărârea reprezintă a treia victorie în instanță obținută de gruparea anti-Bolojan, denumită de adversarii politici din partid „puciști”. Din această tabără fac parte, între alții, Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile Biroului Politic Național din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Ulterior, pe 1 iulie, Tribunalul București a suspendat și hotărârea Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie prin care fusese convocat Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie.