Numerele câștigătoare la loto joi, 9 iulie. Report de peste 7,45 milioane de euro la 6/49

Joi, 9 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 5 iulie, Loteria Română a acordat 28.165 de câștiguri, în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 9 iulie:

Loto 6/49: 19, 16, 7, 21, 13, 27

Noroc: 7 6 7 8 6 5 8

Joker: 10, 18, 22, 29, 23 + 18

Noroc Plus: 1 8 9 5 0 3

Loto 5/40: 9, 40, 8, 12, 17, 29

Super Noroc: 5 6 6 7 1 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La tragerea Noroc de duminică, 5 iulie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Covasna.