Video „Ia ce ai şi du-te şi omoară-i”. Plan de asasinat la comandă în Țăndărei: patru bărbați au deschis focul asupra a doi rivali

Patru persoane au deschis focul asupra a doi rivali, joi, 9 iulie, în orașul Țăndărei, județul Ialomița. Potrivit anchetatorilor, atacul armat a fost comis la ordinul unui individ aflat în străinătate, care ar fi comandat asasinatul.

Sursă video: Facebook/Jurnalul de Ialomița

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum cei patru indivizi opresc mașina în fața locuinței în care stau rivalii. Trei dintre ei coboară cu fețele acoperite și deschid focul printre zăbrelele gardului asupra mai multor persoane aflate în curte.

„Striga vă omor, vă omor. A tras de poartă ca să intre înăuntru, când a văzut că nu poate, a tras unu către noi şi vreo doi-trei către femei şi copii. Se văd trei normal, dar trăgeau şi pe partea cealaltă, sunt vreo 7-8 persoane. Exact ce a văzut în filme a făcut el", a declarat Remus Stoian, victimă, pentru Observator.

Anchetatorii susțin că atacul armat făcea parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Cei patru atacatori ar fi primit din străinătate ordinul de a ucide două persoane și au folosit mai multe arme deținute ilegal pentru a duce la îndeplinire atacul.

„Du-te singur, ia ce ştii tu că ai şi du-te şi omoară-i pe Căpitan şi pe Secundar", a fost ordinul.

Remus Stoian spune că amenințările au fost făcute într-un live pe rețelele de socializare și că ordinul de a-i ucide pe el și pe fratele său a fost dat public.

Ambele tabere fac parte din aceeaşi familie. Victimele sunt acum păzite de poliţie şi spun că se tem să mai stea în propria casă. Autorii atacului armat au fost arestaţi, dar ameninţările au continuat şi din spatele gratiilor.

„Şi acum că este în arest, face live pe Facebook cum ne ameninţă cu moartea din arest. Dacă nu retrageţi plângerea, zice, mai am doi trei copii acasă, care sunt minori, au arme acasă şi vă omoară de afară", a declarat Ianis, fiul victimei.

Războiul a început în urmă cu un an, spun victimele.

„Un copil sau doi ai lui Prințu și mai aveam un nepoțel, al fratelui meu care a murit. S-au dus și au spart niște case în comunitatea de rromi, după ce [Prințu] l-a drogat pe nepotul meu. La urmă, omul aceluia căruia i-au furat din casă i-a cerut niște bani. Și fratele meu le-a zis că nu e bine să spargă, să facă prostii, iar atunci el a prins ură pe frate-meu", a povestit Remus Stoian, victimă.

Cei patru indivizi sunt acum cercetaţi pentru tentativă de omor şi riscă până la 10 ani de închisoare.