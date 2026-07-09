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PNL anunță că va funcționa după vechiul statut, în urma deciziei Tribunalului București. Conducerea partidului s-a reunit în ședință de urgență

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Conducerea PNL s-a reunit joi seară într-o ședință de urgență în format hibrid și a decis că partidul va funcționa provizoriu conform vechiului statut adoptat în iulie 2025, ca urmare a hotărârii Tribunalului București de a suspenda deciziile Congresului din 21 iunie.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE 22.10 PNL anunță că va funcționa conform vechiului statut adoptat în iulie 2025

Potrivit unui comunicat transmis de PNL, în ședință s-au discutat următoarele teme:

1. Analiza situației partidului și a funcționării PNL în urma deciziilor Tribunalului București;

2. Pregătirea PNL pentru sesiunea parlamentară extraordinară, respectiv adoptarea legislației din PNRR pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, adaugă partidul.

PNL adaugă că, în perioada imediat următoare, vor fi analizate soluții pentru menținerea direcției partidului în acord cu votul covârșitor exprimat de membrii săi la ultimul Congres.

Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a transmis că PNL își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, iar principala prioritate a partidului este adoptarea în Parlament a proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

„PNL își va asuma responsabilitatea pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și consideră că întreaga clasă politică trebuie să facă același lucru.”

Invitat la Digi24, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvând al PNL, a afirmat că decizia instanței „nu schimbă voința membrilor PNL”.

Planul PNL după decizia Tribunalului de a suspenda conducerea partidului: „Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”

„Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa PNL și dorința membrilor și a partidului de a se reforma și a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri. Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale PNL”, a transmis Ionel Bogdan.

Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului.

Miercuri, PNL a anunțat că va ataca cu apel decizia Tribunalului București de suspendare provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liberalii susțin că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor și afirmă că vor utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de membrii partidului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a criticat pe cei care au contestat în instanță hotărârile congresului.

„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a continuat atacul, susținând că „cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a transmis că partidul își va continua procesul de reformă și nu își va schimba direcția.

Tribunalul București a decis miercuri suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie, până la soluționarea definitivă a procesului în care acestea sunt contestate.

Instanța a suspendat alegerea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului, modificările aduse Statutului PNL și cele 13 decizii ulterioare ale Biroului Permanent Național întemeiate pe acestea.

Hotărârea reprezintă a treia victorie în instanță obținută de gruparea anti-Bolojan, denumită de adversarii politici din partid „puciști”. Din această tabără fac parte, între alții, Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile Biroului Politic Național din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Ulterior, pe 1 iulie, Tribunalul București a suspendat și hotărârea Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie prin care fusese convocat Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie.

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