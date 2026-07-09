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Mobilizare pentru Guvern: PSD, apel la parlamentari să-l ajute săptămâna viitoare pe Nicușor Dan. UDMR cere renunțarea la orgolii, PNL intră în ședință

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PSD face apel, joi, 9 iulie, către toţi parlamentarii şi către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetăţenilor şi ale economiei naţionale.

Sigla PSD
Sigla PSD FOTO: Facebook

”PSD invită parlamentarii să conlucreze pentru construirea unei majorităţi pentru cetăţeni, nu pentru politicieni! PSD face apel către toţi parlamentarii şi către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetăţenilor şi ale economiei naţionale”, arată PSD într-un comunicat oficial. 

Social-democraţii arată că datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă.

”Economia naţională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflaţie din Europa, sunt deja 10 luni de prăbuşire a consumului, iar şomajul şi datoria publică sunt într-o creştere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acţionat pentru schimbarea direcţiei de guvernare. În astfel de condiţii, menţinerea unui guvern demis, cu atribuţii limitate şi incapabil să oprească declinul economic, afectează grav nivelul de trai al alegătorilor tuturor partidelor parlamentare”, subliniază PSD. 

”Avem cu toţii datoria să denunţăm orgoliile politice şi să ne gândim în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere. Avem datoria să construim o majoritate pentru cetăţeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluţii economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor şi care să fie integrate în programul unui guvern cu puteri depline”, mai transmite formaţiunea.

PSD arată că ”au datoria ca săptămâna viitoare să prezinte această majoritate Preşedintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-şi asume soluţiile de redresare economică”. 

”Refuzul dialogului politic şi invocarea unor condiţii disproporţionate, care adâncesc criza sau care zădărnicesc deliberat orice soluţie politică de compromis, afectează în mod direct interesele celor care ne-au votat, indiferent de opţiunile lor politice”, avertizează PSD în comunicat. 

UDMR cere renunțarea la orgolii

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că fiecare partid din fosta coaliție de guvernare trebuie să "mai lase din orgolii" atunci când discută despre găsirea unei soluții la actuala criză politică.

"Noi am oferit mai multe soluții, le-am spus public: în primul rând, eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lase din orgolii. Este un moment în care trebuie să luăm exemplu și din alte țări. În alte țări europene, atunci când au apărut situații din acestea tensionate din punct de vedere politic, pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor dintr-o extremă, s-au făcut coaliții mari. Ele nu s-au făcut pentru veci. Nu este vorba despre o iubire pe următorii trei ani, următorii opt ani sau așa mai departe. Este gestionarea responsabilă a unei situații politice create", a spus Cseke Attila joi, potrivit Agerpres.

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În opinia sa, soluția corectă din punct de vedere politic ar fi refacerea unei coaliții mari, în care fiecare să-și asume ceea ce are de făcut, iar dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui găsită o altă soluție, de Guvern minoritar, cu o majoritate la învestire și care să aibă în spate un acord între partidele politice, astfel încât să se asigure pe anumite aspecte care sunt importante - precum PNRR, SAFE - o majoritate parlamentară și o stabilitate.

"Nu sunt prezicător, dar nu ar trebui să dureze mult și ar trebui să se finalizeze cât mai rapid. (...) Ne trebuie miniștri cu mandat plin. Noi vom susține soluțiile care se degajă. Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide câte două, trei, patru ore, până se degajă o înțelegere și un acord. Dacă vreți, putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluție", a susținut ministrul.

Planul PNL după decizia Tribunalului

Partidul Național Liberal a anunțat miercuri că va ataca cu apel decizia Tribunalului București de suspendare provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liberalii susțin că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor și afirmă că vor utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de membrii partidului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis miercuri un mesaj ferm pe Facebook, după ce Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al partidului din 21 iunie. 

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Ilie Bolojan i-a criticat pe cei care au contestat în instanță hotărârile congresului.

Conducerea restrânsă a PNL se reunește în ședință, joi seară, pentru a stabili următorii pași, după ce Tribunalul București a dat dreptate Taberei Veștea și a suspendat hotărârile Congresului de pe 21 iunie.

Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat la Digi24 că decizia instanței „nu schimbă voința membrilor PNL”. „Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa PNL și dorința membrilor și a partidului de a se reforma și a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri. Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale PNL”, a transmis acesta.

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