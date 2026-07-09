search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Fost comandant NATO: Trump are trei opțiuni în privința Iranului, după noile atacuri din Orientul Mijlociu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul comandant suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR), amiralul în rezervă James Stavridis, afirmă că președintele Donald Trump se confruntă cu trei opțiuni majore în urma noilor acțiuni militare lansate de SUA împotriva Iranului. Escaladarea recentă a adus un acord fragil de încetare a focului în pragul colapsului.

Amiralul în rezervă James Stavridis/ FOTO:Profimedia
Amiralul în rezervă James Stavridis/ FOTO:Profimedia

În cadrul unei analize publicate pe platforma X și detaliate ulterior la postul de televiziune CNN, Stavridis a explicat că prima opțiune a liderului de la Casa Albă ar fi „să se spele pe mâini și să se retragă” – o variantă pe care o consideră însă „o idee extrem de proastă”. A doua opțiune ar implica lansarea unor atacuri „masive, de amploare” împotriva Iranului. Cea de-a treia cale ar fi ca Donald Trump să „intensifice atacurile punctuale pentru a constrânge Teheranul să adopte o atitudine mai moderată”.

„Nu cred că vreuna dintre aceste opțiuni este ideală, însă elementul-cheie va fi capacitatea de a exercita o presiune reală asupra economiei iraniene”, a subliniat Stavridis.

Declarațiile sale survin după ce forțele americane au executat o nouă serie de lovituri aeriene în Iran, ca răspuns la atacurile repetate asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Noua spirală a violențelor a fost declanșată de atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, o arteră maritimă îngustă prin care tranzitează, în condiții normale, aproximativ 20% din petrolul mondial.

Oficialii americani au confirmat că trei nave au fost lovite în cadrul unor incidente calificate de autoritățile maritime drept cele mai grave de la semnarea acordului temporar de pace.

Drept replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat declanșarea unei „serii de lovituri puternice” care au vizat peste 80 de obiective de pe teritoriul Iranului.

„Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene reprezintă o încălcare clară și periculoasă a armistițiului și subminează libertatea de navigație”, se arată într-un comunicat publicat de CENTCOM.

Conform datelor oficiale transmise de armata americană, operațiunea a vizat:

- Sisteme de apărare antiaeriană

- Rețele de comandă și control

-Instalații radar de coastă

-Capabilități de rachete antinavă

-Peste 60 de ambarcațiuni de mici dimensiuni operate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC)

Obiectivul principal al Washingtonului a fost „diminuarea capacității Iranului de a ataca comerțul internațional” și impunerea unor „costuri severe” pentru hărțuirea transportului maritim civil. Loviturile reprezintă una dintre cele mai ample riposte militare ale SUA din faza actuală a conflictului și coincid cu reinstituirea presiunilor economice, inclusiv revocarea derogărilor care permiteau Iranului să exporte țiței.

Donald Trump declară acordul de încetare a focului ca fiind „încheiat”

Prezent miercuri la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a sugerat că cadrul diplomatic ce asigura armistițiul nu mai este valabil.

„Cred că s-a terminat”, a declarat Trump, întrebat de jurnaliști despre statutul acordului. „Nu mai vreau să am de-a face cu ei.”

Deși a admis că negocierile ar putea teoretic continua, președintele american s-a arătat sceptic, catalogând eventualele discuții viitoare drept „o pierdere de timp”.

Această poziție vine după ce ambele tabere s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat în luna iunie, document ce permisese redeschiderea Strâmtorii Hormuz și demararea negocierilor oficiale. Acea înțelegere fusese privită de comunitatea internațională ca o oportunitate de dezescaladare după lunile de conflict din prima parte a anului.

Viitorul OPEC, în joc. Lupta internă pentru cote de producție ar putea prăbuși prețul petrolului la 40 de dolari

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apărat acțiunea Washingtonului, declarând că reacția fermă a SUA în fața încălcărilor comise de Iran a fost „absolut necesară”.

De ce este crucială Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul focal al întregii crize, motiv pentru care scenariile analizate de amiralul Stavridis au implicații la nivel global.

Canalul îngust leagă Golful Persic de oceanul planetar și reprezintă o cale vitală de aprovizionare pentru marii producători de petrol, precum Arabia Saudită, Irak și Emiratele Arabe Unite. Orice perturbare în această zonă are efecte imediate asupra piețelor globale.

În urma ultimelor atacuri, prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă, piețele reacționând la riscul blocării lanțurilor de aprovizionare. Autoritățile maritime au ridicat nivelul de alertă pentru navele care tranzitează strâmtoarea la gradul „sever”, avertizând asupra riscurilor persistente la adresa transportului comercial.

Cronologia crizei: Cum s-a ajuns în acest punct

Februarie 2026: Izbucnirea conflictului în urma unor lovituri lansate de SUA și Israel asupra unor ținte iraniene, urmate de represalii din partea Teheranului.

Iunie 2026: SUA și Iranul semnează un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și inițierea negocierilor diplomatice.

Începutul lunii iulie: Atacurile iraniene asupra navelor comerciale intensifică tensiunile și fragilizează acordul.

7 iulie: Statele Unite bombardează peste 80 de ținte din Iran ca răspuns la agresiuni.

8 iulie: De la summitul NATO, Donald Trump declară oficial încetarea armistițiului.

Situația rămâne extrem de fluidă. Ambele tabere semnalează că sunt pregătite să continue operațiunile militare, deși mențin, cel puțin la nivel declarativ, ușa deschisă pentru negocieri.

Avertismentul lansat de amiralul Stavridis – conform căruia nicio opțiune nu este lipsită de dezavantaje – rezumă dilema strategică actuală: fiecare decizie implică riscuri majore nu doar pentru securitatea regională, ci și pentru stabilitatea economică mondială. Întrebarea de pe agenda comunității internaționale este dacă actualul schimb de lovituri reprezintă doar un vârf temporar de tensiune sau începutul unui conflict regional extins, capabil să reconfigureze piețele energetice și securitatea globală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani într-un spital din Portugalia
stirileprotv.ro
image
Parchetul militar a pus sechestru pe conturile și bunurile șefului DSU, Raed Arafat, în dosarul privind achiziționarea unui elicopter SMURD. La cât se ridică prejudiciul, cu tot cu penalități
gandul.ro
image
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL oferit de Erdogan
mediafax.ro
image
Cum a reacționat soția lui Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina: ”Abia aștept”
fanatik.ro
image
Raed Arafat spune că i s-a pus sechestru pe avere în dosarul elicopterului SMURD „fără nicio motivare concretă”: „Ce ați păzit până astăzi de nu ați recuperat TVA-ul?”
libertatea.ro
image
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Fără precedent! FIFA a făcut schimbarea chiar în ziua meciului Franța - Maroc
digisport.ro
image
Noi detalii despre relația dintre Sean Penn și Madonna ies la suprafață, într-o carte dedicată artistei pop. Confruntarea care a marcat anii 80
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
O furtună supercelulară a făcut prăpăd în Bihor. De ce e considerată unul din cele mai severe fenomene meteo
observatornews.ro
image
Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR
cancan.ro
image
Ce greșeală fac pensionarii care așteaptă recalcularea pensiei? „Nu faceți cereri după cereri!” Când vin banii
newsweek.ro
image
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
prosport.ro
image
Cum apare șocul termic și de ce poate duce la înec chiar și în cazul unei persoane sănătoase
playtech.ro
image
Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după golul fabulos cu Vitebsk. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
N-au uitat nici acum! Cum l-au numit englezii pe Gabi Mureșan, după ce au aflat de moartea lui
digisport.ro
image
Ce avere a lăsat în urma lui Gabi Mureșan. Suma pe care o încasa ca și primar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin vizează România! Rusia vrea să extindă războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”
click.ro
image
Marea iubire a lui Bonnie Tyler! Povestea de dragoste care a durat peste 50 de ani
click.ro
image
Șoc pentru un elev care a făcut contestație după ce a luat 5,20 la Evaluarea Națională. Ce notă a primit la final
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu și-a dat fiica în judecată, pentru a-i cere „pensie de întreținere”. Nidia a aflat din presă de proces: „Pentru ce m-a dat?”
image
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?