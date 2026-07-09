Fost comandant NATO: Trump are trei opțiuni în privința Iranului, după noile atacuri din Orientul Mijlociu

Fostul comandant suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR), amiralul în rezervă James Stavridis, afirmă că președintele Donald Trump se confruntă cu trei opțiuni majore în urma noilor acțiuni militare lansate de SUA împotriva Iranului. Escaladarea recentă a adus un acord fragil de încetare a focului în pragul colapsului.

În cadrul unei analize publicate pe platforma X și detaliate ulterior la postul de televiziune CNN, Stavridis a explicat că prima opțiune a liderului de la Casa Albă ar fi „să se spele pe mâini și să se retragă” – o variantă pe care o consideră însă „o idee extrem de proastă”. A doua opțiune ar implica lansarea unor atacuri „masive, de amploare” împotriva Iranului. Cea de-a treia cale ar fi ca Donald Trump să „intensifice atacurile punctuale pentru a constrânge Teheranul să adopte o atitudine mai moderată”.

„Nu cred că vreuna dintre aceste opțiuni este ideală, însă elementul-cheie va fi capacitatea de a exercita o presiune reală asupra economiei iraniene”, a subliniat Stavridis.

Declarațiile sale survin după ce forțele americane au executat o nouă serie de lovituri aeriene în Iran, ca răspuns la atacurile repetate asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Noua spirală a violențelor a fost declanșată de atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, o arteră maritimă îngustă prin care tranzitează, în condiții normale, aproximativ 20% din petrolul mondial.

Oficialii americani au confirmat că trei nave au fost lovite în cadrul unor incidente calificate de autoritățile maritime drept cele mai grave de la semnarea acordului temporar de pace.

Drept replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat declanșarea unei „serii de lovituri puternice” care au vizat peste 80 de obiective de pe teritoriul Iranului.

„Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene reprezintă o încălcare clară și periculoasă a armistițiului și subminează libertatea de navigație”, se arată într-un comunicat publicat de CENTCOM.

Conform datelor oficiale transmise de armata americană, operațiunea a vizat:

- Sisteme de apărare antiaeriană

- Rețele de comandă și control

-Instalații radar de coastă

-Capabilități de rachete antinavă

-Peste 60 de ambarcațiuni de mici dimensiuni operate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC)

Obiectivul principal al Washingtonului a fost „diminuarea capacității Iranului de a ataca comerțul internațional” și impunerea unor „costuri severe” pentru hărțuirea transportului maritim civil. Loviturile reprezintă una dintre cele mai ample riposte militare ale SUA din faza actuală a conflictului și coincid cu reinstituirea presiunilor economice, inclusiv revocarea derogărilor care permiteau Iranului să exporte țiței.

Donald Trump declară acordul de încetare a focului ca fiind „încheiat”

Prezent miercuri la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a sugerat că cadrul diplomatic ce asigura armistițiul nu mai este valabil.

„Cred că s-a terminat”, a declarat Trump, întrebat de jurnaliști despre statutul acordului. „Nu mai vreau să am de-a face cu ei.”

Deși a admis că negocierile ar putea teoretic continua, președintele american s-a arătat sceptic, catalogând eventualele discuții viitoare drept „o pierdere de timp”.

Această poziție vine după ce ambele tabere s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat în luna iunie, document ce permisese redeschiderea Strâmtorii Hormuz și demararea negocierilor oficiale. Acea înțelegere fusese privită de comunitatea internațională ca o oportunitate de dezescaladare după lunile de conflict din prima parte a anului.

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apărat acțiunea Washingtonului, declarând că reacția fermă a SUA în fața încălcărilor comise de Iran a fost „absolut necesară”.

De ce este crucială Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul focal al întregii crize, motiv pentru care scenariile analizate de amiralul Stavridis au implicații la nivel global.

Canalul îngust leagă Golful Persic de oceanul planetar și reprezintă o cale vitală de aprovizionare pentru marii producători de petrol, precum Arabia Saudită, Irak și Emiratele Arabe Unite. Orice perturbare în această zonă are efecte imediate asupra piețelor globale.

În urma ultimelor atacuri, prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă, piețele reacționând la riscul blocării lanțurilor de aprovizionare. Autoritățile maritime au ridicat nivelul de alertă pentru navele care tranzitează strâmtoarea la gradul „sever”, avertizând asupra riscurilor persistente la adresa transportului comercial.

Cronologia crizei: Cum s-a ajuns în acest punct

Februarie 2026: Izbucnirea conflictului în urma unor lovituri lansate de SUA și Israel asupra unor ținte iraniene, urmate de represalii din partea Teheranului.

Iunie 2026: SUA și Iranul semnează un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și inițierea negocierilor diplomatice.

Începutul lunii iulie: Atacurile iraniene asupra navelor comerciale intensifică tensiunile și fragilizează acordul.

7 iulie: Statele Unite bombardează peste 80 de ținte din Iran ca răspuns la agresiuni.

8 iulie: De la summitul NATO, Donald Trump declară oficial încetarea armistițiului.

Situația rămâne extrem de fluidă. Ambele tabere semnalează că sunt pregătite să continue operațiunile militare, deși mențin, cel puțin la nivel declarativ, ușa deschisă pentru negocieri.

Avertismentul lansat de amiralul Stavridis – conform căruia nicio opțiune nu este lipsită de dezavantaje – rezumă dilema strategică actuală: fiecare decizie implică riscuri majore nu doar pentru securitatea regională, ci și pentru stabilitatea economică mondială. Întrebarea de pe agenda comunității internaționale este dacă actualul schimb de lovituri reprezintă doar un vârf temporar de tensiune sau începutul unui conflict regional extins, capabil să reconfigureze piețele energetice și securitatea globală.