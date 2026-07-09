Cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026 se află în Europa. Ce metropole completează topul global al calității vieții

Copenhaga a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), citat de CNN. Capitala Danemarcei își păstrează astfel prima poziție pentru al doilea an consecutiv.

→ Imaginea 1/7: Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock

Clasamentul analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza a cinci criterii: stabilitate, educație, sistem de sănătate, infrastructură și cultură și mediu.

Potrivit EIU, Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Reprezentanții instituției spun că orașul se remarcă printr-o „combinație câștigătoare de stabilitate, infrastructură excelentă, o ofertă culturală și de mediu foarte bună și servicii publice de înaltă calitate”.

Top 10 cele mai bune orașe pentru trai

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

Copenhaga (Danemarca) Viena (Austria) Melbourne (Australia) Sydney (Australia) Zürich (Elveția) Geneva (Elveția) Osaka (Japonia) Adelaide (Australia) Vancouver (Canada) Tokyo (Japonia)

Viena, care a ocupat primul loc timp de trei ani consecutivi înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe poziția secundă.

Orașele din Orientul Mijlociu au coborât în clasament

Potrivit EIU, războiul dintre Iran și Israel a afectat scorurile privind stabilitatea în mai multe orașe din Orientul Mijlociu.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat (Oman), care a coborât 14 poziții, până pe locul 123, și de Kuwait City, care a pierdut 12 locuri și se află acum pe poziția 105.

În schimb, Asia a înregistrat cele mai importante progrese, în special datorită îmbunătățirii sistemelor de sănătate. EIU arată că mai multe orașe chineze au urcat în clasament după investiții suplimentare în domeniul medical și extinderea sistemului de asigurări pentru îngrijire pe termen lung.

La coada clasamentului rămâne Damasc, în Siria, considerat cel mai puțin favorabil oraș pentru trai. Teheran a coborât pe locul 164, iar Kievul ocupă poziția 166.