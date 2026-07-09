search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026 se află în Europa. Ce metropole completează topul global al calității vieții

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Copenhaga a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), citat de CNN. Capitala Danemarcei își păstrează astfel prima poziție pentru al doilea an consecutiv.

Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Imaginea 1/7: Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Copenhaga, Danemarca FOTO Shutterstock
Copenhaga, foto Shutterstock jpg
Copenhaga FOTO shutterstock
Copenhaga FOTO Shutterstock

Clasamentul analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza a cinci criterii: stabilitate, educație, sistem de sănătate, infrastructură și cultură și mediu.

Potrivit EIU, Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Reprezentanții instituției spun că orașul se remarcă printr-o „combinație câștigătoare de stabilitate, infrastructură excelentă, o ofertă culturală și de mediu foarte bună și servicii publice de înaltă calitate”.

Top 10 cele mai bune orașe pentru trai

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

  1. Copenhaga (Danemarca)
  2. Viena (Austria)
  3. Melbourne (Australia)
  4. Sydney (Australia)
  5. Zürich (Elveția)
  6. Geneva (Elveția)
  7. Osaka (Japonia)
  8. Adelaide (Australia)
  9. Vancouver (Canada)
  10. Tokyo (Japonia)

Viena, care a ocupat primul loc timp de trei ani consecutivi înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe poziția secundă.

Orașele din Orientul Mijlociu au coborât în clasament

Potrivit EIU, războiul dintre Iran și Israel a afectat scorurile privind stabilitatea în mai multe orașe din Orientul Mijlociu.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat (Oman), care a coborât 14 poziții, până pe locul 123, și de Kuwait City, care a pierdut 12 locuri și se află acum pe poziția 105.

În schimb, Asia a înregistrat cele mai importante progrese, în special datorită îmbunătățirii sistemelor de sănătate. EIU arată că mai multe orașe chineze au urcat în clasament după investiții suplimentare în domeniul medical și extinderea sistemului de asigurări pentru îngrijire pe termen lung.

La coada clasamentului rămâne Damasc, în Siria, considerat cel mai puțin favorabil oraș pentru trai. Teheran a coborât pe locul 164, iar Kievul ocupă poziția 166.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani într-un spital din Portugalia
stirileprotv.ro
image
Armata digitală a lui Bolojan, denunțată inclusiv de liberali, a fost activată și în cazul sondajelor Gândul. Votul oamenilor a fost deturnat de grupuri și de conturi fantomă. Iată dovezile
gandul.ro
image
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL oferit de Erdogan
mediafax.ro
image
Cum a reacționat soția lui Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina: ”Abia aștept”
fanatik.ro
image
Primăria București schimbă modul în care plătești pentru gunoi. Ce înseamnă sistemul „Plătești pentru cât arunci”
libertatea.ro
image
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Fără precedent! FIFA a făcut schimbarea chiar în ziua meciului Franța - Maroc
digisport.ro
image
Ireal ce a descoperit o turistă în vacanța din Santorini. Șocul trăit în camera de hotel: „Trebuie neapărat să vedeți!”
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
O furtună supercelulară a făcut prăpăd în Bihor. De ce e considerată unul din cele mai severe fenomene meteo
observatornews.ro
image
Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR
cancan.ro
image
Ce greșeală fac pensionarii care așteaptă recalcularea pensiei? „Nu faceți cereri după cereri!” Când vin banii
newsweek.ro
image
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
prosport.ro
image
Ce bancă îți dă cei mai mulți bani pentru un depozit în iulie 2026. Dobânzile au crescut, dar rămân sub inflație
playtech.ro
image
Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după golul fabulos cu Vitebsk. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
N-au uitat nici acum! Cum l-au numit englezii pe Gabi Mureșan, după ce au aflat de moartea lui
digisport.ro
image
Gabi Tamaș a povestit despre cum a ajuns să intre în scara blocului, după ce a spart o parte din ușă: „Am dat cu călcâiul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin vizează România! Rusia vrea să extindă războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”
click.ro
image
Marea iubire a lui Bonnie Tyler! Povestea de dragoste care a durat peste 50 de ani
click.ro
image
Șoc pentru un elev care a făcut contestație după ce a luat 5,20 la Evaluarea Națională. Ce notă a primit la final
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu și-a dat fiica în judecată, pentru a-i cere „pensie de întreținere”. Nidia a aflat din presă de proces: „Pentru ce m-a dat?”
image
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?