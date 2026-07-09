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„U” Cluj a scos un egal prețios în prima manșă cu Dinamo Kiev

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Revenită în a doua competiție continentală după 54 de ani, echipa de fotbal Universitatea Cluj a terminat la egalitate (0-0) cu Dinamo Kiev, în această seară, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia), în prima manșă a turului întâi preliminar al Europa League.

Universitatea Cluj a scos un egal în prima manșă cu Dinamo Kiev (Foto: „U” Cluj)
Universitatea Cluj a scos un egal în prima manșă cu Dinamo Kiev (Foto: „U” Cluj)

Ardelenii au scos un rezultat pozitiv și se pot socoti norocoși în contextul în care ucrainenii au dominat clar confruntarea. Dinamo Kiev a avut prima mare ocazie în minutul 8, când Pihalionok a rămas singur, însă a reluat slab cu capul din 6 metri și portarul cipriot Michael a reținut. Același jucător de la Dinamo Kiev (min. 19) a șutat de la 12 metri puțin pe lângă poartă.

Clujenii au reușit să echilibreze meciul și și-au creat o ocazie uriașă de gol, însă Oucasse Mendy (min. 36) a ratat singur cu portarul de la 10 metri, Neșceret având o intervenție remarcabilă.

Ucrainenii au revenit în atac și Șaparenko a ieșit la rampă înainte de pauză. Acesta a trimis un șut peste poartă de la 12 m (min. 43) și a mai avut o execuție din unghi (min. 45), la care Michael a bâlbâit mingea. Pe finalul primei părți, Dubinceak (min. 45+1) a șutat în plasa laterală a porții.

La reluare, Brajko (min. 47) l-a testat pe Michael cu un șut de la 30 de metri. Apoi, Coubiș a avut o acțiune personală frumoasă (min. 56), încheiată cu un șut din unghi, blocat de defensiva ucraineană.

Portarul cipriot al lui „U” s-a evidențiat la șuturile lui Buialski (min. 67) și Ponomarenko (min, 68), apoi Cristea a fost cel care l-a blocat pe Ponomarenko (min. 77).

În minutul 79, Șaparenko a ratat una dintre cele mai mari ocazii ale lui Dinamo Kiev, acesta șutând în transversală de la 15 metri. Apoi, în minutul 83, Dubinceak a expediat un șut de la 24 de metri, însă mingea s-a dus pe lângă țintă.

În minutul 84, nocturna s-a oprit parțial, jocul fiind întrerupt circa 7 minute. Până la final, Dinamo Kiev a mai reușit să își creeze o ocazie bună de gol prin Redușko (min. 90+7), mingea șutată de la 22 de metri trecând razant cu transversala.

Confruntarea din Polonia a consemnat revenirea formației din inima Transilvaniei în a doua competiție continentală, după 54 de ani de la participarea în Cupa UEFA. În ediția 1972/1973, „U” a fost eliminată de Levski Sofia la capătul unei „duble” foarte spectaculoase (4-1 și 1-5).

Manșa secundă se va juca pe 16 iulie, pe Cluj Arena (20:30).

Dacă va trece de Dinamo Kiev, „U” Cluj va da peste PAOK Salonic (Grecia), fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. În cazul unui eșec, va evolua în Conference League cu SK Brann (Norvegia).

Dinamo Kiev - Universitatea Cluj 0-0

LUBLIN (9 iulie 2026) * Arena Lublin * Arbitru: Joonas Jaanovits * Arbitri asistenți: Aron Harsing, Silver Koiv * Arbitrul nr. 4: Kristo Kulljastinen (toți din Estonia) * Arbitrul video: Aleandro Di Paolo (Italia) * Arbitrul asistent video: Kristo Tohver (Estonia)

Cartonaș galben: Drammeh (min. 71).

Dinamo Kiev: 35. Ruslan Neșceret - 94. Tomasz Kedziora, 40. Kristian Bilovar, 32. Taras Mihavko, 44. Vladislav Dubinceak - 8. Oleksandr Pihalionok (cpt. / 29. Vitali Buialski, 61), 6. Volodimir Brajko, 10. Mikola Șaparenko - 9. Nazar Voloșin (16. Shola Ogundana, 90+2), 11. Matvii Ponomarenko, 70. Bogdan Redușko.

Rezerve neutilizate: 43. Ilia Olhovîi, 71. Viaceslav Surkis - 2. Konstantin Vivcearenko, 13. Maksim Korobov, 15. Valentin Rubcinski, 20. Oleksi Gusiev, 23. Navin Malîș, 39. Eduardo Guerrero, 66. Aliou Thiare, 87. Vladislav Herîci.

Antrenor: Igor Kostiuk.

Universitatea Cluj: 46. Neofytos Michael - 33. Jug Stanojev, 6. Iulian Cristea, 4. Andrei Coubiș, 27. Alexandru Chipciu (cpt.) - 8. Dorin Codrea, 7. Mouhamadou Drammeh (18. Pedro Pinho, 84) - 14. Marius Ștefănescu, 94. Ovidiu Bic, 29. Oucasse Mendy (12. Friday Adams, 65) - 19. Issouf Macalou (25. Alibek Aliev, 74).

Rezerve neutilizate: 1. Ștefan Lefter, 99. Tudor Coșa - 2. Alin Chinteș, 9. Atanas Trică, 10. Dan Nistor, 20. Ibuchi Chukwu, 22. Florent Poulolo, 59. Alin Techereș, 98. Gabriel Simion.

Antrenor: Cristiano Bergodi.

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