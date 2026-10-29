România riscă să piardă companii importante în 2027, pe fondul costurilor ridicate la energie și al lipsei investițiilor în producția și stocarea acesteia, avertizează Gabriel Biriș, avocat de business și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Invitat la Interviurile Adevărul, acesta a criticat politicile fiscale din sectorul energetic și lipsa unei strategii coerente, despre care susține că afectează competitivitatea industriei.

„Nu este exclus. Mai ales că România este extrem de necompetitivă pe producție industrială și din cauza prețurilor uriașe la energie”, a răspuns Gabriel Biriș, întrebat dacă anul viitor ar putea aduce plecarea unor companii de mari dimensiuni din România.

Producția industrială este dezavantajată de prețurile ridicate la energie, iar măsurile fiscale adoptate în ultimii ani au descurajat investițiile în sector.

Gabriel Biriș critică lipsa unei strategii în sectorul energetic

Fostul secretar de stat a dat ca exemplu situația de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, despre care a afirmat că este oprită de câteva săptămâni din cauza nivelului insuficient al apei și că perioada de indisponibilitate s-ar putea prelungi.

Biriș a comparat situația cu cea a centralelor nucleare din Bulgaria și Ungaria, susținând că prizele de apă ale acestora sunt amplasate la niveluri mai joase decât cele ale centralei românești.

El a criticat faptul că, în perioada în care centrala nu a funcționat, nu ar fi fost realizate lucrări pentru coborârea prizelor de apă.

„Nu s-a făcut nimic. Este o totală lipsă de strategie și de coordonare”, a declarat Gabriel Biriș.

Avertisment privind majorarea taxelor și scumpirea energiei

Avocatul a avertizat și asupra presiunii tot mai mari exercitate asupra populației și companiilor de creșterea taxelor și a costurilor cu energia.

„Țara efectiv nu mai poate. Nici economia, nici cetățenii nu mai pot să suporte cote crescute de TVA sau de accize”, a afirmat acesta.

În opinia lui Gabriel Biriș, combinația dintre energia scumpă, povara fiscală și investițiile insuficiente riscă să afecteze atât competitivitatea companiilor românești, cât și atractivitatea țării pentru investitori.