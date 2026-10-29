 2027 ar putea aduce o creștere îngrijorătoare a șomajului. Gabriel Biriș: „Nu are cum să fie mai bine în mod automat” | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video 2027 ar putea aduce o creștere îngrijorătoare a șomajului. Gabriel Biriș: „Nu are cum să fie mai bine în mod automat”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Gabriel Biriș, avocat de business și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, avertizează că anul 2027 ar putea aduce noi dificultăți economice, inclusiv o creștere a șomajului. Invitat la Interviurile Adevărul, acesta a susținut că evoluția economiei va depinde de măsurile luate de Guvern și a indicat trei direcții de acțiune: reducerea conflictelor politice, dialogul cu mediul de afaceri și combaterea evaziunii fiscale.

„În primul rând, să nu se mai certe”, a spus Biriș, referindu-se la ce ar putea face Executivul pe termen scurt pentru a pregăti economia pentru 2027.

Reorganizarea administrativă, necesară pentru dezvoltarea economică

Gabriel Biriș consideră că reorganizarea teritorială este necesară, însă susține că actuala abordare trebuie extinsă dincolo de comasarea comunelor foarte mici.

„Este obligatorie, dar nu în forma în care a fost pusă acolo”, a declarat acesta.

Potrivit avocatului, politicile de dezvoltare economică trebuie gândite la o scară mai mare, prin reducerea numărului de comune cu doar câteva sute de locuitori și integrarea zonelor metropolitane în structuri administrative mai ample.

O astfel de reorganizare ar putea contribui la elaborarea unor politici de dezvoltare adaptate realităților economice ale unor regiuni mai extinse.

„Nu are cum să fie mai bine în mod automat”

Fostul secretar de stat a criticat optimismul privind o posibilă îmbunătățire a situației economice începând din 2027.

„Nu are cum să fie mai bine în mod automat. Poate să fie dezastru sau nu. Depinde de ce va face acest Guvern. Că dacă se întorc înapoi la fără număr, fără număr, creștem pensii, creștem salarii...”, a afirmat Biriș.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca șomajul să crească în perioada următoare, iar 2027 să aducă un nivel îngrijorător al acestui indicator. În opinia sa, autoritățile trebuie să identifice cauzele problemei și să încerce să inverseze tendința.

Recâștigarea încrederii companiilor, esențială

Gabriel Biriș a atras atenția că persoanele care au plecat deja din țară nu pot fi convinse cu ușurință să revină, dar România ar putea deveni atractivă pentru alți oameni dacă mediul de afaceri va recăpăta încredere în politicile guvernamentale.

„Putem schimba percepția dacă Guvernul începe să facă un minim de efort pentru a recâștiga încrederea mediului de afaceri”, a explicat acesta.

Chiar dacă unii oameni pleacă din motive legate atât de situația din România, cât și de oportunitățile din alte țări, autoritățile ar putea crea condiții pentru atragerea altor persoane, a susținut Biriș.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Două vagoane s-au răsturnat. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
gandul.ro
image
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
mediafax.ro
image
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe Netflix!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Curiosul caz al șoferului care a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni „100% din vina lui” şi a primit 3 ani cu suspendare şi dreptul de a conduce, în timpul procesului
libertatea.ro
image
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€
digisport.ro
image
Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Report de peste un milion de euro la categoria I.
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
observatornews.ro
image
Generalul Iosif Rus a împlinit 111 ani! Povestea românului care a supraviețuit războiului
cancan.ro
image
33.000 lei net salariu pentru membrii CSM, din care 6.000 lei spor de stres. Unii primesc și pensie specială
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB – Rapid 4-1: „Mi-a făcut semn să mă uit în interior că a uitat banii!” Ce sumă a găsit în buzunare
fanatik.ro
image
De ce a anunțat AUR candidatul cu doi ani înainte de alegeri: „Are nevoie de structuri teritoriale solide, nu doar de notorietatea lui George Simion”
ziare.com
image
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
digisport.ro
image
Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Mari probleme la calcularea pensiilor. Casele de Pensii din țară vin cu vești proaste pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Secretul românului care a împlinit 111 ani! Ce face în fiecare zi pentru a-și păstra mintea ageră
click.ro
image
Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire
click.ro
image
Zodia care o să dea lovitura în prima parte a lunii noiembrie! Norocul o să îi surâdă, oportunitățile vor apărea de nicăieri. Acestui nativ i se va schimba total viața
click.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Micheline Presle a interpretat o pe Madame de Pompadour, profimedia 1053124168 jpg
Schema de metresă versată cu care această aristocrată și-a ținut regele fermecat până la moarte! Rețeta ei era unică
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera
image
Secretul românului care a împlinit 111 ani! Ce face în fiecare zi pentru a-și păstra mintea ageră

OK! Magazine

image
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare