Gabriel Biriș, avocat de business și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, avertizează că anul 2027 ar putea aduce noi dificultăți economice, inclusiv o creștere a șomajului. Invitat la Interviurile Adevărul, acesta a susținut că evoluția economiei va depinde de măsurile luate de Guvern și a indicat trei direcții de acțiune: reducerea conflictelor politice, dialogul cu mediul de afaceri și combaterea evaziunii fiscale.

„În primul rând, să nu se mai certe”, a spus Biriș, referindu-se la ce ar putea face Executivul pe termen scurt pentru a pregăti economia pentru 2027.

Reorganizarea administrativă, necesară pentru dezvoltarea economică

Gabriel Biriș consideră că reorganizarea teritorială este necesară, însă susține că actuala abordare trebuie extinsă dincolo de comasarea comunelor foarte mici.

„Este obligatorie, dar nu în forma în care a fost pusă acolo”, a declarat acesta.

Potrivit avocatului, politicile de dezvoltare economică trebuie gândite la o scară mai mare, prin reducerea numărului de comune cu doar câteva sute de locuitori și integrarea zonelor metropolitane în structuri administrative mai ample.

O astfel de reorganizare ar putea contribui la elaborarea unor politici de dezvoltare adaptate realităților economice ale unor regiuni mai extinse.

„Nu are cum să fie mai bine în mod automat”

Fostul secretar de stat a criticat optimismul privind o posibilă îmbunătățire a situației economice începând din 2027.

„Nu are cum să fie mai bine în mod automat. Poate să fie dezastru sau nu. Depinde de ce va face acest Guvern. Că dacă se întorc înapoi la fără număr, fără număr, creștem pensii, creștem salarii...”, a afirmat Biriș.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca șomajul să crească în perioada următoare, iar 2027 să aducă un nivel îngrijorător al acestui indicator. În opinia sa, autoritățile trebuie să identifice cauzele problemei și să încerce să inverseze tendința.

Recâștigarea încrederii companiilor, esențială

Gabriel Biriș a atras atenția că persoanele care au plecat deja din țară nu pot fi convinse cu ușurință să revină, dar România ar putea deveni atractivă pentru alți oameni dacă mediul de afaceri va recăpăta încredere în politicile guvernamentale.

„Putem schimba percepția dacă Guvernul începe să facă un minim de efort pentru a recâștiga încrederea mediului de afaceri”, a explicat acesta.

Chiar dacă unii oameni pleacă din motive legate atât de situația din România, cât și de oportunitățile din alte țări, autoritățile ar putea crea condiții pentru atragerea altor persoane, a susținut Biriș.