Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, este invitatul ediției de astăzi a Interviurilor Adevărul, într-un moment de maximă tensiune în Partidul Național Liberal, după ce conducerea formațiunii a decis să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea și a cerut reluarea consultărilor pentru desemnarea unui nou șef al Executivului.

Crește numărul puciștilor din PNL? Va rupe Adrian Veștea partidul? Ce înseamnă cele șase decizii adoptate de Biroul Politic Național al PNL? Mai poate Adrian Veștea să obțină votul Parlamentului după ce propriul partid i-a retras sprijinul? Care sunt soluțiile pentru ieșirea din actualul impas politic și ce rol va juca PNL în negocierile pentru formarea viitorului Guvern?

Răspunsurile, de la ora 13.00, la Interviurile Adevărul.

Luni seară, conducerea PNL a votat împotriva susținerii Guvernului Adrian Veștea, a exclus participarea la o guvernare alături de PSD și a decis că parlamentarii liberali vor fi prezenți la un eventual vot de învestitură, însă nu vor vota. Totodată, partidul i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul și a solicitat președintelui Nicușor Dan reluarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.