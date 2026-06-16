UDMR decide astăzi soarta Guvernului Veștea. Care sunt calculele premierului desemnat și de unde ar putea veni voturile decisive

Liderii UDMR se reunesc astăzi, începând cu ora 10:30, în ședința Consiliului Permanent, pentru a stabili dacă formațiunea va susține sau nu Guvernul propus de Adrian Veștea. Decizia este considerată decisivă.

Demersul vine după ce PNL a transmis oficial că nu va susține cabinetul propus și i-a cerut premierului desemnat Adrian Veștea să își depună mandatul până marți, 16 iunie, ora 10.00.

Tot în aceeași ședință a fost adoptată o decizie potrivit căreia parlamentarii care nu respectă decizia luată de PNL vor fi excluși din partid. De asemenea, orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatată de partid va fi exclus.

În ciuda presiunilor politice, Adrian Veștea a anunțat că nu renunță la mandat, susținând că există în continuare premise pentru formarea unei majorități. „Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a transmis el.

În acest moment, calculele politice indică o majoritate fragilă, construită în jurul unui nucleu format din PSD, UDMR și grupul minorităților naționale. Acest bloc ar putea aduna, în funcție de prezență, aproximativ 200–215 voturi, sub pragul necesar pentru învestirea Guvernului.

Pentru a depăși pragul de 234 de voturi, echipa premierului desemnat mizează pe atragerea unor parlamentari din PNL, estimați neoficial la 15–30 de persoane, precum și pe sprijinul unor aleși neafiliați sau din grupuri parlamentare mai mici.

UDMR, veriga decisivă

Surse politice indică faptul că în ecuație intră și parlamentari apropiați de Ana Maria Gavrilă, precum și membri ai grupului PACE, însă aceste voturi sunt considerate incerte

Așadar, rolul UDMR este considerat esențial în formarea unei majorități. Concret, o decizie favorabilă va consolida nucleul de susținere și ar putea influența votul unor parlamentari indeciși. Pe de altă parte, un refuz va complica șansele de învestire ale Guvernului Veștea.