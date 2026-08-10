A urcat în Munții Banatului în șlapi și pantaloni scurți și a rămas blocat pe stânci. Salvamontiștii au intervenit, deși se aflau în drum spre alt accident

Un tânăr care a urcat pe stâncile din Cheile Rudăriei, în Munții Banatului, fără echipament adecvat, a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor după ce a rămas blocat la aproximativ 20 de metri înălțime. Potrivit salvatorilor, acesta purta șlapi și pantaloni scurți și nu avea experiență în escaladă sau alpinism.

Tânărul a cerut ajutor după ce nu a mai reușit să se deplaseze. Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea lui, deși echipele se aflau deja în drum spre un alt caz produs în zona Cheilor Nerei.

„Inconștiență, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată… S-a întâmplat azi pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălțime fără niciun fel de echipament sau cunoștințe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa a apelat pentru ajutor”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Salvatorii au explicat că intervenția a avut loc într-o perioadă extrem de aglomerată, în care echipele de urgență sunt solicitate pentru numeroase accidente și situații care necesită intervenții rapide.

„S-au mobilizat forțe serioase, nu are rost să zicem aici că personalul este deseori suprasaturat/surmenat de apeluri și intervenții de tot felul. Este perioada incendiilor de vegetație pentru Pompieri, accidente grave pentru SMURD, de exemplu, noi cei de la Salvamont eram către un alt accident pe Cheile Nerei, la aproximativ 2 ore de condus din bază”, au precizat salvatorii.

Potrivit acestora, în aceeași perioadă au existat mai multe solicitări aflate la distanțe considerabile unele de celelalte, în condițiile în care numărul salvatorilor este limitat.

„Cu 3 apeluri situate la distanță unul față de celălalt și cu un personal subdimensionat este greu de intervenit”, au mai transmis reprezentanții Salvamont.

Salvatorii montani le recomandă turiștilor să verifice dificultatea traseului înainte de plecare și să își aleagă echipamentul în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare.

„Vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag despre planul pe care îl aveți”, au transmis salvamontiștii.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mulți internauți au criticat decizia tânărului de a urca pe stânci fără echipament și experiență și au cerut sancțiuni pentru astfel de situații.