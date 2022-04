Crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid condamnate unanim de liderii ţărilor din spaţiul occidental care declară că sunt gata să treacă la o penalizare exemplară a liderilor săi politici şi militari din Federaţia Rusă.

Nu există niciun fel de îndoială că vor exista asemenea sancţiuni dar marea întrebare este dacă se va forma, dincolo de vorbele frumoase ale politicienilor, şi un real climat de solidaritate care să implice ca măsurile decise să fie şi aplicat unitar de către toate Statele Membre, cu asumarea efectelor adverse uşor de imaginat dar extrem de greu de suportat.

Dincolo de extinderea sancţiunilor luate până acum - spre exemplu interzicerea accesului la sistemul SWIFT pentru câteva bănci şi instituţii din Rusia - discuţia despre ce-ar putea însemna acest Val 5 al sancţiunilor se concentrează acum asupra punctului cel mai sensibil, nevralgic deoarece condiţionează în mod direct o mare parte a capacităţii de supravieţuire a unora dintre economiile europene reprezentative: se sugerează că acum a venit momentul cel mai potrivit pentru „opţiunea nucleară”, adică un embargou european total asupra importurilor de gaze naturale, petrol şi cărbune din Federaţia Rusă. Decizie politică care într-adevăr ar putea fi luată sub presiunea evenimentelor din Ucraina dar, dincolo de asta, nimeni nu poate încă să calculeze costurile care se prefigurează enorme şi pe timp relativ îndelungat.

Oricum, sancţiuni vor fi, ne asigura cancelarul german Olaf Scholz care spunea că „în următoarele zile vom decide între aliaţi asupra noilor măsuri... Preşedintele Putin şi susţinătorii săi vor avea de suferit consecinţele”. Jean Yves Le Drian, şeful diplomaţiei franceze a transmis că ”o presiune economică şi cu caracter internaţional cât mai puternică posibil trebuie să fie menţinută şi întărită la adresa Rusiei pentru a sili autorităţile de acolo să pună capăt războiului de agresiune”. Prim-ministrul britanic a promis şi el că britanicii vor întări la rândul lor nivelul sancţiunilor împotriva Rusiei deoarece „actele mârşave ale Rusiei îndreptate împotriva unor civili nevinovaţi la Irpin şi Bucea sunt o dovadă suplimentară că Putin şi armata sa comit în Ucraina crime de război”.

Prime Minister @BorisJohnson's statement on Russia’s despicable attacks against innocent civilians in Irpin and Bucha.https://t.co/Rikh4DCXMy pic.twitter.com/RUZ8t82DOH