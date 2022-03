Moment în care, aşa cum a spus primul ministru Mateusz Morawiecki, va fi susţinută oficial, la cel mai înalt nivel, o propunere deja prezentată de ministrul polonez al apărării la reuniunea de la Bruxelles cu omologii săi din Alianţă: trimiterea de misiuni de menţinerea păcii şi ajutor umanitar în Ucraina.

Implicaţiile sunt extrem de importante deoarece. în funcţie de evoluţia din teren, situaţia poate degenera şi evolua în scenariul-limită al unei confruntări între NATO şi Rusia. Morawiecki, citat de TVP World a mai menţionat şi susţinerea propunerii de către Morten Bodskov, ministrul danez al Apărării care a afirmat că „Guvernul danez este gata să trimită trupe în Ucraina ca parte a unei misiune de menţinerea păcii dacă astfel poate contribui la încheierea acestui război sângeros”.

Informaţia capătă sens în contextul altei ştiri, cum că propunerea poloneză ar fi fost discutată pentru prima dată de viceprim-ministrul Jaroslaw Kaczynski în tipul zilei la Kiev când, alături de prim-ministrul său şi de colegii săi din Republica Cehă şi Slovenia. Acesta a fost momentul istoric când Kaczyinski a formulat, conform aceleiaşi surse de presă poloneze, o idee care va fi reluată la Summitul NATO. Mare atenţie la formulare: „Kaczynski a supus misiuni de menţinerea păcii sau umanitare ar trebui pregătite de NATO sau de către alte alte organizaţii... adăugând şi că aceste misiuni trebuie să aibă posibilitatea de a se auto-apăra”.

The Polish, Czech and Slovenian PMs today visited Kyiv - the first foreign leaders to do so since Russia's invasion - where they met with @ZelenskyyUa.



Their aim was to show the ”unequivocal support of the entire EU for the independence of Ukraine” https://t.co/FzeOQLSNeK