 PSD revendică rezolvarea unor „probleme majore” în Parlament: Neptun Deep și încălzirea românilor. „Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor” | adevarul.ro
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PSD revendică rezolvarea unor „probleme majore” în Parlament: Neptun Deep și încălzirea românilor. „Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor”

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PSD a anunțat vineri că Parlamentul a adoptat o serie de măsuri pe care formațiunea le consideră necesare în contextul limitării atribuțiilor unui guvern demis. Printre acestea se numără autorizarea Executivului pentru exercitarea dreptului de preempțiune la achiziția gazelor din perimetrul Neptun Deep, precum și modificări privind sistemele de încălzire utilizate de populație.

Sorin Grindeanu, liderul PSD: FOTO FB PSD
Sorin Grindeanu, liderul PSD: FOTO FB PSD

Social-democrații afirmă, într-un comunicat transmis de partid, că inițiativele au fost promovate și votate în Parlament pentru a depăși blocaje care, în opinia partidului, nu mai puteau fi rezolvate la nivel guvernamental.

„PSD a rezolvat astăzi în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, care nu mai pot fi abordate de un guvern demis, cu atribuţii limitate. Parlamentarii PSD au iniţiat şi au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri şi în domeniul transporturilor. Preluarea la nivel parlamentar a acestor măsuri executive a fost necesară pentru depăşirea blocajului guvernamental întreţinut de prim-ministrul demis, Ilie Bolojan”, se arată în comunicat.

PSD: Nu vor fi interzise centralele de apartament și nici sobele

Formațiunea condusă de Sorin Grindeanu susține că prin votul din Camera Deputaților au fost eliminate mai multe constrângeri referitoare la sursele de încălzire utilizate de consumatorii casnici.

Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor, nu se vor interzice centralele de apartament, iar lemnul de foc va putea fi utilizat în continuare de cele 3,5 milioane de gospodării care depind de această sursă de energie. Prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplineşte jalonul aferent din PNRR şi va putea încasa 1 miliard de euro din banii europeni”, precizează PSD.

Social-democrații anunță că Parlamentul a autorizat Guvernul să exercite dreptul de preempțiune asupra gazelor naturale care urmează să fie extrase din perimetrul offshore Neptun Deep de către OMV Petrom în următorii șapte ani. nMăsura are la bază modificările aduse Legii Offshore în 2022, explică PSD.

„De asemenea, pentru prima oară statul român îşi exercită dreptul prioritar la achiziţia gazelor naturale extrase din Marea Neagră, în baza unei reglementări introduse de PSD, în anul 2022, prin amendarea Legii Offshore”, se mai arată în comunicat

Social-democrații susțin că, în lipsa acestei intervenții, întreaga cantitate de gaze ar fi putut ajunge la export:

„Fără această iniţiativă PSD, astăzi toate aceste resurse ar fi fost vândute în totalitate la export, iar România ar fi rămas expusă în plină criză energetică”..

Ajutoare pentru fermieri și măsuri pentru Romatsa

PSD afirmă că Parlamentul a aprobat și măsuri de sprijin pentru crescătorii de animale.

„Parlamentarii PSD au votat în favoarea crescătorilor de suine şi bovine, adoptând scheme de ajutor de stat de aproximativ 70 de milioane de euro”, potrivit comunicatului.

Formațiunea susține, de asemenea, că a fost adoptat un mecanism menit să asigure finanțarea cheltuielilor operaționale ale Romatsa și să evite blocaje în activitatea companiei.

„Tot cu votul PSD a fost salvată situaţia operatorului de trafic aerian Romatsa. Parlamentul a adoptat un mecanism care va asigura finanţarea cheltuielilor de funcţionare, astfel încât compania să nu pună lacătul pe uşă, iar avioanele să poată funcţiona conform programului obişnuit”, transmit social-democrații.

În același comunicat, PSD mai anunță că a susținut un amendament prin care veniturile încasate din rovinietă și din noua taxă Toll.ro vor fi direcționate către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru finanțarea întreținerii și dezvoltării rețelei rutiere naționale.

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