LIVE TEXT | Război în Ucraina. Trupele ruse bat pasul pe loc. Cel puţin 1.793 de soldaţi ruşi au refuzat să lupte

UPDATE 07.20 Zelenski: Ocupanţii rămân fără muniţia de minciuni, nu sunt capabili să vină cu ceva nou

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, într-un nou discurs adresat ucrainenilor, că aşteaptă vineri, 22 iulie, veşti de la Turcia cu privire la deblocarea porturilor.

„Voi face în continuare tot ce pot pentru ca adevărul despre acţiunile Rusiei împotriva Ucrainei să fie ştiut peste tot în lume. Mâine aşteptăm veşti pentru statul nostru de la Turcia – cu privire la deblocarea porturilor noastre”, a spus Zelenski.

UPDATE 06.19 Cel puţin 1.793 de soldaţi ruşi au refuzat să participe la războiul împotriva Ucrainei din februarie şi până acum. Acestea sunt doar cazuri confirmate.

At least 1,793 #Russian soldiers have refused to participate in the war against #Ukraine since February. These are only confirmed cases. pic.twitter.com/5kwdBrTd0L — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2022

UPDATE 05.25 Trupele ruse din Ucraina nu pot ieşi încă din pauza operaţională - ISW

După cinci luni de invazie militară a Ucrainei, trupele ruse nu au putut să-şi mărească ritmul de înaintare după ce au părăsit pauza operaţională, consideră de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW)

Potrivit analizei ISW, ocupanţii au efectuat mai multe atacuri limitate la sol. Tempo-ul operaţional actual al Rusiei nu este semnificativ diferit de ceea ce a fost în timpul pauzei operaţionale anunţate oficial.

Gruparea rusă la nord-vest de Slovyansk a efectuat de fapt mai puţine atacuri la sol de-a lungul graniţei regiunilor Harkov şi Doneţk decât în ​​timpul pauzei operaţionale oficiale.

Trupele ruse continuă să efectueze atacuri minore la nord-vest de Slovyansk şi în jurul zonei Siversk şi Bakhmut, fără a captura niciun teritoriu semnificativ.

Ocupanţii continuă atacurile locale la est de Siversk, precum şi la est şi la sud de Bakhmut; din 21 iulie nu au realizat câştiguri teritoriale semnificative în aceste zone.

Lipsa atacurilor terestre de succes în afara zonelor Sloviansk, Siversk şi Bakhmut este în concordanţă cu evaluarea ISW că ofensiva rusă se va încheia fără capturarea Sloviansk sau Bakhmut.

UPDATE 03.43 Rusia îşi va schimba obiectivele strategice în Ucraina

Moscova nu mai are puterea de a-şi atinge obiectivele în Ucraina, se afirmă într-o analiză a Forţelor Armate Canadiene.

„Din cauza pierderilor semnificative de personal şi echipamente, probabil că Rusia nu mai are potenţialul militar de a-şi realiza ambiţiile în Ucraina”, se arată în analiză.

Potrivit documentului, Rusia este nevoită să-şi reducă obiectivele strategice prezentând o nouă justificare publică pentru controlul teritorial parţial pe care l-a atins.

„Rusia a avut întotdeauna ambiţii geografice maximaliste în Ucraina. Încercările eşuate ale Moscovei de a ocupa Kievul şi oraşele din nord-est - Cernihiv, Sumi şi Harkov - la începutul invaziei demonstrează aceste ambiţii teritoriale semnificative cu mult dincolo de graniţele Donbasului”, se arată în raport.

UPDATE 01.37 Forţele armate ale Ucrainei din sud au eliminat 35 de ocupanţi şi două depozite de muniţii

Comandamentul Operaţional „Sud” a raportat distrugerea a 35 de invadatori ruşi şi atacul asupra a două depozite de muniţii inamice din districtele Skadovsky şi Berislavsky din regiunea Herson, se precizează într-un mesaj de pe pagina de Facebook a Comandamentului referitor la rezultatele situaţiei operaţionale actuale din sudul Ucrainei pentru 21 iulie.

Se observă că situaţia în zona operaţională pe direcţia Buzka Sud este dinamică, tensionată, dar controlată.

"Inamicul continuă să desfăşoare operaţiuni defensive, pe liniile de retragere. După ce a suferit pierderi, personalul celei de-a 34-a brigăzi independente de infanterie motorizată a trupelor de ocupaţie refuză să intre în luptă", a spus Comandamentul.

Seara, inamicul a lansat cu aviaţia o „lovitură a disperării” în zona Potemkyny. Militarii ucraineni nu au suferit pierderi, iar ocupanţii s-au retras.

"Pe de altă parte, aviatorii noştri au realizat opt ​​lovituri asupra poziţiilor şi rezervelor inamice. Cinci lovituri au fost efectuate de bombardiere şi avioane de atac şi trei de perechi de elicoptere", se spune în postare.

În plus, Comandamentul a raportat: „Au fost lovite cinci puncte întărite şi două depozite de muniţii în districtele Skadovsky şi Berislavsky din regiunea Herson, precum şi locul de concentrare a personalului inamic din regiunea Mykolaiv”.

În total, unităţile ucrainene de rachete şi artilerie au finalizat peste 230 de misiuni de foc.

„Până acum, pierderile confirmate ale inamicului sunt: 35 militari, un obuzier autopropulsat „Msta-S”, două drone, trei blindate şi opt vehicule. Pierderile finale sunt încă în curs de investigare”, se spune în mesaj.

UPDATE 00.12 Este posibil ca aeronave militare occidentale să fie livrate Ucrainei

Avioane de luptă americane, precum şi suedeze JAS 39 Gripen, franceze Rafale şi franco-germane Eurofighter, pe care le cerea Volodymyr Zelenskyy, să fie livrate Ucrainei, a declarat Charles Brown, şeful US Air Force.

It is possible that Western military aircraft (American fighters, as well as Swedish JAS 39 Gripen, French Rafale and European Eurofighter), which Volodymyr Zelenskyy is asking for, will be delivered to #Ukraine, said Charles Brown, head of the US Air Force headquarters. pic.twitter.com/ObQrT669K9 — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2022

UPDATE 21.21 Rusia şi Ucraina urmează să semneze un acord privind exportul de cereale, vineri, la Istanbul, anunţă joi seara preşedinţia turcă, relatează AFP.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi secretarul general al ONU Antonio Guterres urmează să particpe, alături de reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei la ceremonia de semnare a acordului, anunţă preşedinţia turcă.

UPDATE 18.13 Ucraina a învinuit, joi, Rusia că depozitează arme grele şi muniţie la centrala nucleară Zaporojie, care se află sub ocupaţie rusă din luna martie, situată în sudul ţării, unde Moscova a reclamat desfăşurarea unor atacuri cu dronă, relatează AFP, conform Agerpres.

Potrivit Energoatom, operatorul ucrainean de energie nucleară, cel puţin 14 unităţi de material militar greu, cu muniţiile lor, sunt depozitate în sala de maşini a reactorului numărul unu al centralei. „Întregul arsenal greu adus cu toată muniţia este de acum extrem de aproape de echipamente care asigură funcţionarea turbo-generatorului", a declarat compania pe contul său de Telegram. Echipamentele ruseşti sunt plasate în aproprierea rezervorului principal de petrol, al cărui produs inflamabil este utilizat pentru răcirea turbinei cu abur, în timp ce hidrogenul este folosit la răcirea generatorului, potrivit Energoatom. UPDATE 17.57 O grupare de hackeri s-a infiltrat în reţeaua unui post de radio din Ucraina şi a făcut un anunţ fals precum că preşedintele Volodimir Zelenski ar fi internat la terapie intensivă.

„Volodimir Zelenski se află la terapie intensivă în stare gravă. Atribuţiile preşedintelui Ucrainei sunt îndeplinite temporar de şeful Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk”, se arată în mesajul difuzat de hackeri.

TAVR Media a anunţat imediat că a fost vizată de un atac cibernetic şi a precizat că mesajul respectiv conţine informaţii false.

Volodimir Zelenski a reacţionat la rândul său cu o înregistrare video realizată în Administraţia Prezidenţială a Ucrainei.

Preşedintele ucrainean spune că se află la birou, nu la terapie intensivă şi se simte mai sănătos ca niciodată. El le mai transmite „provocatorilor ruşi” că nu este singur, ci cu 40 de milioane de oameni alături.

UPDATE 17.20 Atacaţi de un inamic mai numeros şi mai bine înzestrat militar, soldaţii ucraineni sunt nevoiţi să dea dovadă de inventivitate pentru a-şi apăra casele şi ţara. Filmări distribuite pe reţelele de socializare arată cum ei bombardează o ţintă rusescă cu o dronă controlată de la distanţă de o altă dronă.

Our soldiers of the 231st Air Defense Battalion use a DJI drone with a thermal imaging camera to control another armed drone. The larger drone then deploys its munitions against the Russian target.



— Donetsk region. pic.twitter.com/akpJljyDtH July 21, 2022

Un alt fimuleţ prezintă efectele unei lovituri cu sisteme HIMARS împotriva unui depozit de muniţii gestionat de ruşi în partea pe care o ocupă în regiunea Herson. Lovitura ar fi avut loc de la o distanţă de 90 de kilometri, cu zece kilometri mai mare decât raza de acţiune declarată pentru sistemele HIMARS.