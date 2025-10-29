Video Tineri artiști din Rusia, arestați pentru melodii critice la adresa Kremlinului: „Puterea muzicii este importantă”

Un grup de tineri artiști stradali din Sankt Petersburg, deveniți virali pe rețelele sociale pentru interpretarea unor melodii interzise, a primit noi pedepse cu închisoarea. Autoritățile continuă represiunea împotriva oricărei forme de protest public față de Kremlin.

Membrii trupei Stoptime au fost arestați la începutul lunii după ce au cântat pe o stradă aglomerată din Sankt Petersburg melodia „Swan Lake Cooperative”, semnată de rapperul rus exilat Noize MC, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului.

„Puterea muzicii este importantă, iar ceea ce se întâmplă acum o dovedește”, a declarat înaintea audierii în instanță Diana Loginova, solista trupei, în vârstă de 18 ani.

Spectacolul lor, susținut pe celebrul bulevard Nevski Prospekt, a inspirat numeroși alți tineri muzicieni să interpreteze piese anti-Kremlin în mai multe orașe din Rusia, printre care Ekaterinburg, Moscova și Sankt Petersburg. Mai mulți dintre aceștia au fost, la rândul lor, arestați și acuzați de „contravenții minore”.

Sursa video: X / @amikomichi

Melodie interzisă pe motive politice

Piesa „Swan Lake Cooperative” a fost interzisă în Rusia în luna mai, fiind considerată de autorități drept o creație care exprimă „atitudini ostile și pline de ură față de oameni” și care ar promova „schimbări violente ale ordinii constituționale”. Cu toate acestea, melodia nu face nicio referire directă la președintele Vladimir Putin sau la războiul din Ucraina.

Condamnări și amenzi pentru muzicienii tineri

În urma noii audieri, Diana Loginova a fost condamnată la 13 zile de închisoare pentru „huliganism minor”. Ea executase deja o pedeapsă similară după interpretarea piesei lui Noize MC și fusese amendată cu 30.000 de ruble (aproximativ 370 de dolari) pentru că a cântat o altă melodie a unui artist anti-Kremlin.

Alexandr Orlov, chitaristul formației, a primit tot 13 zile de detenție pentru „organizarea ilegală a unui miting”, iar Vladislav Leontiev, toboșarul, se confruntă cu o nouă acuzație administrativă. Ambii mai fuseseră anterior reținuți pentru perioade scurte în această lună.

Sursa video: X / @prof_preobr

„O generație care nu mai vrea să tacă”

Fostul politician de opoziție din Sankt Petersburg, Maxim Reznik, a declarat pentru televiziunea independentă Dozhd (TV Rain), interzisă în Rusia și relocată la Amsterdam, că autoritățile nu vor putea opri acest val de proteste artistice.

„Avem de-a face cu o întreagă generație de oameni care nu mai sunt dispuși să accepte ceea ce se întâmplă”, a spus Reznik.

Manifestările publice de disidență sunt tot mai rare în Rusia, unde regimul a înăsprit pedepsele pentru orice formă de opoziție față de politicile Kremlinului. Cazul trupei Stoptime ilustrează felul în care autoritățile continuă să limiteze libertatea de exprimare, chiar și atunci când protestul se exprimă prin muzică.