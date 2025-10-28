Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”

Economistul Andrei Caramitru susține că România ar avea nevoie de o reformă la fel ca cea prin care a trecut Argentina, stat aflat nu demult în pragul falimentului, dar azi „vindecat”.

Andrei Caramitru consideră că situația din Agrentina a semănat mult timp izbitor cu cea a României. Țara a fost condusă de partide de stânga, care au adâncit deficitul economic și au dus inflația la cote alarmante. Drept urmare, Argentina, una dintre țările sud-americane cu cel mai mare potențial, a ajuns pe marginea prăpastiei, însă controversatul președinte Javier Milei, a cărui imagine a fost prezentată deformat în Europa, și-a salvat țara.

„În Argentina, de zeci de ani au fost socialiști populiști corupți la putere, peroniștii. Care au dat vouchere, ajutoare soclale, au mărit pensii și salarii din pix, au angajat fără număr la stat, au plafonat prețurile și au dat subvenții la tot. Cunoaștem «rețeta»”, scrie economistul pe contul său de Facebook.

Evident, această „rețetă”, așa cum o numește Andrei Caramitru, nu putea să însemne prosperitate, ci doar o serie lungă de probleme. Argentina a fost, de altfel, de mai multe ori în pragul falimentului și a apelat la FMI, dar de multe ori nici măcar așa nu a reușit să-și rezolve problemele.

Cum a salvat Javier Milei Argentina

„Rezultatul - au inflație imensă dintotdeauna, sărăcie, de nu știu câte ori au avut probleme cu plata datoriilor. Sărăcie maximă, corupție și populism pentru proști”, mai spune Caramitru.

Odată cu venirea la putere a lui Javier Milei, lucrurile s-au schimbat, iar președintele argentinian a reușit să redreseze corabia pe jumătate scufundată. Însă doar cu reforme, unele dureroase pentru cetățeanul de rând.

„Milei (un economist de profesie, care chiar se pricepe în meseria asta) a fost ales să facă reforme. Și a venit cu drujba. Tăiat tot - tot! Ajutoare sociale, joburi fake la stat, instituții de stat inclusiv ministere întregi, subvenții și plafonări - totul afară, eliminate. Șoc și groază! E extremist! Lumea va sărăci! Se prăbușește totul! Pesediștii și hauristii lor adică peroniștii urlă, scot în stradă sindicatele, știm schema”, mai spune expertul.

Însă nu doar că Argentina și-a oprit picajul, dar a început să-și revină, iar azi economia sa este într-o situație mai bună decât a multor state din Uniunea Europeană, cu România în frunte.

„Din contră. Inflația a scăzut și investițiile au crescut - deci sărăcia a scăzut - mult! Și economia s-a relansat! Ieri (n.r. - duminicp, 26 octombrie) a câștigat 41% din voturi la legislative (coaliția opoziției peroniste a luat doar 25%)”, a explicat Caramitru.

Modelul arentinian

România, dar și alte state europene care se confruntă cu probleme serioase de natură economică ar trebui să urmeze exemplul Argentinei. Ceea ce înseamnă reforme. În opinia lui Andrei Caramitru, Uniunea Europeană suferă de pe urma socialismului, care o trage economic în jos.

„E singura soluție nu doar pentru noi, dar pentru toată Europa care suferă de socialism împins până la metastază. E singură soluție pentru a evita colapsul complet civilizațional”, adaugă el.

Caramitru recomandă tăierea cheltuielilor

La final, Andrei Caramitru spune și ce măsuri ar trebui luate, în opinia sa, pentru ca România să se ridice și să depășească problemele aparent fără ieșire cu care se confruntă în acest moment – inflație uriașă, deficit bugetar enorm, lipsa investițiilor.

„În România, ca să fim clari, trebuie așa: Un milion de angajați la stat maxim. 300.000 afară. 1.000 de UAT-uri, nu 3.000. 10 regiuni, nu 41 de județe - restul afară. Nouă ministere maxim. Restul afară. Maxim 250.000 de asistați social și doar temporar. Restul până la peste un milion – afară. Sporuri de antena și pensii speciale – afară. Subvenții pentru firme de stat, plafonări la prețuri, la energie – afară. 1.000 de firme de stat privatizate sau închise. Afară. Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”, a încheiat Andrei Caramitru.