Țara europeană care le interzice pietonilor să meargă cu mai mult de 6 km/h. Oamenii se întreabă dacă vor fi amendați când aleargă după autobuz

Mersul rapid va fi în curând ilegal în Slovacia. Parlamentul slovac a adoptat, marți după-amiază, un amendament la legea traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane la 6 km/h, potrivit Politico.

Dacă vrei să respecți legea, nu poți merge cu mai mult de 6 kilometri pe oră. Așa se va traduce în practică amendamentul adoptat pe 27 octombrie.

Coliziuni frecvente cu utilizatorii de trotinete

Gândită în scopul evitării coliziunilor frecvente, limita de viteză se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete și trotinete electrice, toate aceste categorii având acces pe trotuare.

„Obiectivul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernare.

Grație amendamentului adoptat, vor putea fi dovedi încălcările, „în special în cazurile în care este necesar să se determine în mod obiectiv dacă aceștia se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată adecvată în zonele destinate în principal pietonilor”, a spus legislatorul.

Legea la care a fost adoptat amendamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă nu este clar cum ar urma să fie aplicată.

De obicei, viteza medie de mers pe jos este undeva între 4 și 5 km/h. British Heart Foundation spune însă că o viteză de 6,4 kilometri pe oră este considerată moderată pentru o persoană cu o condiție fizică excelentă.

Opoziția a criticat această modificare. Chiar și Ministerul de Interne slovac a declarat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

„Avem nevoie de piste pentru biciclete mai sigure, nu de limite absurde”

Alte voci critice au argumentat că pietonii sunt expuși pericolului din partea mașinilor, nu a bicicliștilor sau a scuterelor, și că amendamentul penalizează transportul durabil:

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de piste pentru biciclete mai sigure, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat. La viteza menționată, un biciclist abia își poate menține echilibrul”, a spus Martin Pekár, membru al partidului liberal de opoziție Slovacia Progresistă,

Adoptarea amendamentului a stârnit un val de amuzament pe rețelele de socializare, unii întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde autobuzul le-ar putea aduce o amendă.