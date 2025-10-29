O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă

Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani care a fost găsită moartă după ce a fost uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali de un vas de croazieră.

Femeia făcea o drumeție pe Insula Lizard, la 250 km nord de Cairns, împreună cu alți pasageri ai vasului de croazieră Coral Adventurer, dar la un moment dat s-a separat de grup pentru a se odihni.

Nava a părăsit insula în jurul apusului, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul a realizat că femeia lipsea. După operațiunea de căutare de amploare a fost găsit cadavrul femeii, potrivit BBC.

Autoritatea Australiană pentru Siguranța Maritimă (AMSA) a declarat că investighează cazul și că se va întâlni cu echipajul navei când aceasta va acosta în Darwin, la sfârșitul acestei săptămâni.

Un purtător de cuvânt al AMSA a declarat că a fost alertat pentru prima dată cu privire la dispariția femeii de către căpitanul navei. Autoritatea a declarat că va colabora cu alte agenții relevante pentru a investiga cazul și că ia în serios siguranța pasagerilor și a echipajului de la bordul navelor comerciale.

Directorul executiv al Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat că personalul a contactat familia femeii și i-a oferit sprijin în legătură cu „moartea tragică”.

„În timp ce ancheta incidentului continuă, regretăm profund că acest lucru s-a întâmplat și oferim sprijinul nostru deplin familiei femeii”, a spus Fifield.

Potrivit Courier Mail, se pare că pensionara din Australia s-a alăturat unui grup care făcea o drumeție către cel mai înalt vârf al insulei, Cook's Look, înainte de a decide că are nevoie de odihnă.

Traci Ayris naviga în apropierea insulei weekendul trecut și a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC) că a văzut un elicopter care folosea un reflector pentru a căuta pe un traseu de drumeție de pe insulă, în jurul miezului nopții de sâmbătă.

Ea a spus că aproximativ șapte persoane cu lanterne s-au dus pe insulă pentru a o căuta, dar căutarea a fost întreruptă în jurul orei 03:00, ora locală, iar elicopterul s-a întors duminică dimineața, când a fost găsit cadavrul.

Ayris a spus că incidentul a fost în mod evident traumatizant pentru echipaj și pasageri.

„A fost foarte trist ca o asemenea tragedie să se întâmple în acest paradis. Ar fi trebuit să fie un moment fericit pentru acea doamnă încântătoare.”

Femeia se afla la prima oprire a unei croaziere de 60 de zile în jurul Australiei, biletele pentru această călătorie costând zeci de mii de dolari.

Coral Adventurer poate găzdui până la 120 de pasageri și are 46 de membri ai echipajului, potrivit site-ului web al companiei. A fost construit special pentru a accesa zone îndepărtate ale coastei Australiei și este echipat cu „tenderuri” - bărci mici folosite pentru a transporta pasagerii în excursii de o zi.

Poliția din Queensland a declarat că va fi întocmit un raport pentru medicul legist în cazul „morții subite și neînțelese” a femeii.