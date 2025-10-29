Putin cere armistițiu temporar pentru ca trupele ucrainene încercuite la Kupiansk și Pokrovsk să se predea: „Pentru două, trei sau șase ore”

Președintele rus Vladimir Putin a făcut miercuri un apel public către conducerea Ucrainei, cerându-le liderilor politici de la Kiev să-i convingă pe militarii ucraineni încercuiți de armata rusă la Kupiansk (Harkov) și Pokrovsk (regiunea Donețk) să se predea.

În timpul unei vizite la Spitalul Militar Central din Moscova, unde s-a întâlnit cu soldați ruși răniți, Putin a declarat că Rusia este pregătită să declare un armistițiu temporar în zonele de front pentru a permite predarea trupelor ucrainene și accesul jurnaliștilor internaționali, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Suntem pregătiți să încetăm operațiunile militare pentru o anumită perioadă de timp: pentru câteva ore, două, trei sau șase ore, astfel încât jurnaliștii să poată intra și vedea ce se întâmplă, să vorbească cu soldații ucraineni și apoi să plece”, a spus Putin.

Putin le-a ordonat comandanților ruși să evite „pierderile inutile”

Ministerul rus al Apărării susține că un prim grup de 12 militari ucraineni din Kupiansk și-ar fi exprimat disponibilitatea de a se preda în schimbul garanțiilor pentru viața lor. Pe Telegram, ministerul afirmă că sunt în desfășurare negocieri pentru evacuarea lor în siguranță.

Putin le-a ordonat comandanților ruși să evite „pierderile inutile” și să acorde șansa capitulării militarilor ucraineni „care doresc acest lucru”.

Potrivit șefului Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, aproximativ 50 de batalioane ucrainene, adică aproape 10.500 de soldați, ar fi încercuite în cele două orașe.

Totuși, atât bloggeri militari ruși, cât și Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA pun sub semnul întrebării amploarea succeselor declarate de Moscova.

Summitul anulat dintre liderul de la Kremlin și Trump

Apelul lui Putin vine în contextul anulării unui summit planificat la Budapesta între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, după ce Rusia a refuzat declararea unui armistițiu în Ucraina.

Separat, Kirill Dmitriev, emisar special al lui Putin și director al Fondului Rus de Investiții Directe, a declarat la o conferință din Riad (Arabia Saudită) că războiul din Ucraina „s-ar putea încheia în decurs de un an”.

„Suntem siguri că ne aflăm pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru să se întâmple”, a afirmat Dmitriev, după întâlniri cu oficiali americani. Acesta a subliniat că Rusia, SUA și Arabia Saudită „trebuie să evite escaladarea” și să coopereze pentru stabilitatea globală.