Black Friday 2025: Experienţa de cumpărare devine hibridă. Românii îşi planifică meticulos cumpărăturile

Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday, procentul celor hotărâţi să cumpere creşte cu 5% în 2025, iar bugetul mediu este estimat la 2.046 de lei, în creştere cu 33% faţă de 2024, potrivit studiului unei agenţii de cercetare de piaţă.

Cercetarea „Black Friday Consumer Trends 2025", realizată de MKOR în octombrie pe un eşantion reprezentativ naţional de 1.000 de respondenţi, arată o maturizare a pieţei, unde deciziile sunt calculate, bugetele planificate sunt mai mari, iar experienţa de cumpărare devine hibridă.

„Reducerea semnificativă a cumpărătorilor impulsivi este cea mai puternică revelaţie a studiului. Un covârşitor 93% dintre cei care intenţionează să facă achiziţii îşi pregătesc o listă în avans, începând procesul cu 3-4 săptămâni înainte. Principalul motor este dorinţa de a achiziţiona produse de pe un wishlist personal la un preţ mai bun (53%), urmată de pragmatismul cumpărării cadourilor de Crăciun (31%)", se arată în studiu.

În 2025, coşul mediu s-a diversificat dramatic, incluzând produse din 39 categorii diferite, în medie (+1 faţă de 2024).

Deşi Electronicele şi Electrocasnicele se menţin în topul listelor (49%), ascensiunea categoriilor de lifestyle este semnificativă. Atât articolele Fashion (42%), cât şi produsele de Beauty & Care (42%) aproape că îşi dublează prezenţa în intenţiile de cumpărare, semnalând o tranziţie clară spre optimizarea stilului de viaţă, dar şi către stocuri, într-o perioadă de incertitudine şi presiune fiscală.

Abordarea hibridă (online + offline) a ajuns la 39%, fiind propulsată de Generaţia Z. „Contrar mitului că trăiesc exclusiv digital, 56% dintre tinerii între 18 şi 28 de ani intenţionează să combine canalele, folosind online-ul pentru research şi magazinele fizice pentru experienţa de a testa produsele şi pentru gratificarea instantanee", se mai arată în studiu.

Potrivit sursei, tinerii îmbină experienţa la cumpărături cu socializarea, o componentă importantă a vieţii în această etapă.

Principala barieră în a participa la Black Friday rămâne neîncrederea în corectitudinea ofertelor (30% dintre non-cumpărători).

„Datele din acest an confirmă o maturizare a consumatorului român. Black Friday nu mai este un sprint, ci un maraton de planificare care începe cu 3-4 săptămâni înainte. Pentru retaileri, asta înseamnă că bătălia nu se mai dă doar pe preţ în ziua Z, ci pe construirea relevanţei şi a încrederii cu săptămâni înainte. Cine înţelege că vinde unui strateg, nu unui vânător impulsiv, va câştiga în 2025", a explicat Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR, citată în comunicat.

Totuşi, pentru segmentul masiv de 28% de consumatori indecişi, cheia conversiei este clară: valoarea reducerii. Pentru aceştia, un discount substanţial ar transforma ezitarea în achiziţie. Studiul arată că pragul psihologic care separă o ofertă banală de o oportunitate reală se situează la o reducere medie de 54%.

Studiul „Black Friday Consumer Trends 2025" are reprezentativitate naţională, pentru populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani (criterii de gen, vârstă, distribuţie geografică), iar marja de eroare este de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.