search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Black Friday 2025: Experienţa de cumpărare devine hibridă. Românii îşi planifică meticulos cumpărăturile

0
0
Publicat:

Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday, procentul celor hotărâţi să cumpere creşte cu 5% în 2025, iar bugetul mediu este estimat la 2.046 de lei, în creştere cu 33% faţă de 2024, potrivit studiului unei agenţii de cercetare de piaţă.

Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday
Nouă din zece români îşi planifică cumpărăturile în perioada reducerilor de Black Friday

Cercetarea „Black Friday Consumer Trends 2025", realizată de MKOR în octombrie pe un eşantion reprezentativ naţional de 1.000 de respondenţi, arată o maturizare a pieţei, unde deciziile sunt calculate, bugetele planificate sunt mai mari, iar experienţa de cumpărare devine hibridă.

„Reducerea semnificativă a cumpărătorilor impulsivi este cea mai puternică revelaţie a studiului. Un covârşitor 93% dintre cei care intenţionează să facă achiziţii îşi pregătesc o listă în avans, începând procesul cu 3-4 săptămâni înainte. Principalul motor este dorinţa de a achiziţiona produse de pe un wishlist personal la un preţ mai bun (53%), urmată de pragmatismul cumpărării cadourilor de Crăciun (31%)", se arată în studiu.

În 2025, coşul mediu s-a diversificat dramatic, incluzând produse din 39 categorii diferite, în medie (+1 faţă de 2024).

Deşi Electronicele şi Electrocasnicele se menţin în topul listelor (49%), ascensiunea categoriilor de lifestyle este semnificativă. Atât articolele Fashion (42%), cât şi produsele de Beauty & Care (42%) aproape că îşi dublează prezenţa în intenţiile de cumpărare, semnalând o tranziţie clară spre optimizarea stilului de viaţă, dar şi către stocuri, într-o perioadă de incertitudine şi presiune fiscală.

Abordarea hibridă (online + offline) a ajuns la 39%, fiind propulsată de Generaţia Z. „Contrar mitului că trăiesc exclusiv digital, 56% dintre tinerii între 18 şi 28 de ani intenţionează să combine canalele, folosind online-ul pentru research şi magazinele fizice pentru experienţa de a testa produsele şi pentru gratificarea instantanee", se mai arată în studiu.

Potrivit sursei, tinerii îmbină experienţa la cumpărături cu socializarea, o componentă importantă a vieţii în această etapă.

Principala barieră în a participa la Black Friday rămâne neîncrederea în corectitudinea ofertelor (30% dintre non-cumpărători).

Datele din acest an confirmă o maturizare a consumatorului român. Black Friday nu mai este un sprint, ci un maraton de planificare care începe cu 3-4 săptămâni înainte. Pentru retaileri, asta înseamnă că bătălia nu se mai dă doar pe preţ în ziua Z, ci pe construirea relevanţei şi a încrederii cu săptămâni înainte. Cine înţelege că vinde unui strateg, nu unui vânător impulsiv, va câştiga în 2025", a explicat Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR, citată în comunicat.

Totuşi, pentru segmentul masiv de 28% de consumatori indecişi, cheia conversiei este clară: valoarea reducerii. Pentru aceştia, un discount substanţial ar transforma ezitarea în achiziţie. Studiul arată că pragul psihologic care separă o ofertă banală de o oportunitate reală se situează la o reducere medie de 54%.

Studiul „Black Friday Consumer Trends 2025" are reprezentativitate naţională, pentru populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani (criterii de gen, vârstă, distribuţie geografică), iar marja de eroare este de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
mediafax.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
playtech.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
16 nume de copii au fost interzise! Iată lista
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!