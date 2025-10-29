search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Război total în Brazilia, între poliție și bandele de traficanți de droguri: peste 60 de morți, inclusiv polițiști, în urma unui raid

Publicat:
Ultima actualizare:

Aproximativ 2.500 de polițiști și soldați brazilieni au lansat marți, 28 octombrie, un raid masiv asupra unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro. 81 de suspecți au fost arestați însă schimburile de focuri au dus la moartea a cel puțin 60 de suspecți și a patru polițiști, au anunțat autoritățile.

Intervenția a vizat celebra bandă Red Command din favelele Complexo de Alemao și Penha, a declarat poliția.

Operațiunea, care a implicat polițiști în elicoptere și vehicule blindate, a fost una dintre cele mai violente din istoria recentă a Braziliei, organizațiile pentru drepturile omului solicitând anchetarea deceselor, potrivit  CBS News

Claudio Castro, guvernatorul statului Rio, a declarat, într-un videoclip postat pe X, că 60 de suspecți au fost „neutralizați” în timpul raidului masiv, pe care l-a numit cea mai mare operațiune de acest gen din istoria orașului.

Arme și peste o jumătate de tonă de droguri, confiscate

Aproximativ 81 de suspecți au fost arestați, iar 93 de puști și peste o jumătate de tonă de droguri au fost confiscate, au declarat autoritățile, adăugând că cei uciși „au opus rezistență acțiunii poliției”.

Poliția civilă din Rio a precizat pe X că patru ofițeri au murit în operațiunea de marți: „Atacurile lașe ale criminalilor împotriva agenților noștri nu vor rămâne nepedepsite”. 

Localnicii s-au ascuns, iar magazinele și-au închis ușile, în contextul în care poliția a precizat că bandele au utilizat drone pentru a riposta, potrivit Agenției France-Presse.

„Așa este tratată poliția din Rio de către criminali: cu bombe aruncate de drone. Aceasta este amploarea provocării cu care ne confruntăm. Nu este vorba de o infracțiune obișnuită, ci de narcoterorism”, a spus Castro într-un clip postat pe X.

Oficialii statului au declarat că cel puțin 50 dintre cei uciși erau „indicați de poliție ca fiind suspectați de infracțiuni”, potrivit BBC News.

Zeci de persoane au fost rănite, inclusiv civili prinși în focul încrucișat, arată BBC.

Organismul pentru drepturile omului al Națiunilor Unite s-a declarat „îngrozit” de operațiunea soldată cu morți a poliției și a solicitat anchete eficiente, reamintind autorităților obligațiile care le revin în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului.

„O tragedie imensă”, un „dezastru”

César Muñoz, directorul Human Rights Watch în Brazilia, a calificat evenimentele de marți drept „o tragedie imensă” și un „dezastru”.

„Procuratura trebuie să deschidă propriile anchete și să clarifice circumstanțele fiecărei morți”, a declarat Muñoz într-un comunicat.

Imaginile de pe rețelele de socializare arătau foc și fum ridicându-se din cele două favele în timp ce se auzeau focuri de armă. Departamentul de Educație al orașului a declarat că 46 de școli din cele două cartiere au fost închise, iar Universitatea Federală din Rio de Janeiro, situată în apropiere, a anulat cursurile de seară și le-a cerut persoanelor aflate în campus să caute adăpost.

Membrii suspectați ai bandei au blocat drumurile din nordul și sud-estul Rio-ului ca răspuns la raid, au raportat mass-media locale. Cel puțin 70 de autobuze au fost rechiziționate pentru a fi utilizate în blocaje, provocând pagube semnificative, a declarat organizația de autobuze a orașului, Rio Onibus.

Operațiunea de marți a urmat unui an de investigații asupra grupului criminal, a declarat poliția.

Guvernatorul Castro, din Partidul Liberal conservator de opoziție, a declarat că guvernul federal ar trebui să ofere mai mult sprijin pentru combaterea criminalității, cu referire la administrația președintelui de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Gleisi Hoffmann, reprezentantul administrației Lula în parlament, a recunoscut că este necesară o acțiune coordonată, dar a indicat recentele măsuri împotriva spălării de bani ca exemplu al acțiunii guvernului federal împotriva crimei organizate.

81 de suspecți au fost arestați. FOTO captură YouTube FRANCE 24 English
81 de suspecți au fost arestați. FOTO captură YouTube FRANCE 24 English

Ieșită din închisorile din Rio, banda criminală Comanda Roșie și-a extins controlul asupra favelelor în ultimii ani.

„Ruleta rusească”

De câteva decenii, Rio este scena unor raiduri polițienești care se încheie cu pierderi de vieți omenești. În primăvara acestui an, aproximativ 29 de persoane au fost ucise în regiunea Baixada Fluminense din Rio, iar în mai 2021, 28 de persoane au fost ucise în favela Jacarezinho.

Deși operațiunea e marți a fost similară cu cele anterioare, amploarea ei a fost fără precedent, a declarat Luis Flavio Sapori, sociolog și expert în siguranță publică la Universitatea Pontificală Catolică din Minas Gerais.

„Ceea ce este diferit la operațiunea de astăzi este numărul victimelor. Acestea sunt cifre de război”, a spus el.

Potrivit lui Sapori, acest tip de operațiuni sunt ineficiente, deoarece nu tind să prindă creierele operațiunilor, ci vizează mai degrabă subalternii, care pot fi înlocuiți ulterior.

„Nu este suficient să intri, să schimbi focuri de armă și să pleci. Există o lipsă de strategie în politica de siguranță publică din Rio de Janeiro”, a spus Sapori. „Unii membri de rang inferior ai acestor facțiuni sunt uciși, dar acești indivizi sunt rapid înlocuiți de alții.”

Institutul Marielle Franco, o organizație non-profit fondată de familia consilierului local ucis pentru a-i continua moștenirea de luptă pentru drepturile persoanelor care trăiesc în favele, a criticat, de asemenea, operațiunea.

