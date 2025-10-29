Organizația Medici fără frontiere, expulzată din Libia. „Nu s-a prezentat niciun motiv”

Autoritățile din Libia au ordonat organizației Medecins Sans Frontieres (Medici fără frontiere, MSF) să părăsească țara înainte de 9 noiembrie.

„Nu s-a prezentat niciun motiv care să explice expulzarea noastră, iar procedura rămâne neclară”, arată documentul, potrivit Agerpres.

„Regretăm profund această decizie a Ministerului de Externe şi suntem preocupaţi de consecinţele pentru sănătatea persoanelor cărora le acordăm asistenţă”, a declarat Steve Purbrick, şeful programelor MSF din Libia.

Anul acesta, guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor organizaţii neguvernamentale internaţionale, inclusiv cel al MSF, sub acuzaţia că structurile respective sunt implicate în „activităţi care ameninţă securitatea statului” prin asistenţa acordată migranţilor ilegali dispuşi să se stabilească în Libia.

MSF a fost notificată încă din martie să-și suspende activitatea în Libia, după închiderea sediului și interogarea unor angajați. Organizația avertizează că decizia autorităților va afecta accesul refugiaților și migranților la îngrijiri medicale.

Libia, aflată sub controlul a două administrații rivale din 2011, rămâne o principală rută de tranzit pentru migranții către Europa.