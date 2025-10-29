Prevenția în securitatea cibernetică: rolul Cyber Threat Intelligence

Prevenția — cheia unei securități cibernetice moderne și reziliente

Prevenția nu mai e un opțiune — este o necesitate. Pe măsură ce afacerile devin tot mai dependente de infrastructuri digitale, riscurile cibernetice cresc proporțional. A rămâne reactiv înseamnă pierderi financiare, daune reputaționale și expunere la sancțiuni legale. De aceea, abordarea recomandată este una proactivă: detectare timpurie, blocare preventivă și pregătire pentru remediere rapidă, astfel încât continuitatea operațiunilor să nu devină ceva garantat.

Ce este Cyber Threat Intelligence și de ce contează Un element esențial al acestei abordări este Cyber Threat Intelligence (CTI). CTI presupune colectarea, analiza și contextualizarea informațiilor despre amenințări pentru a anticipa vectorii de atac și a optimiza apărarea. Specialiștii ESET vă pun la dispoziție gratuit un ghid care analizează în detaliu acest pas. Sursele CTI pot include date open-source, servicii comerciale de intelligence, agenții guvernamentale și echipe interne specializate. Rezultatul: tranziția de la un model reactiv la unul predictiv, cu amorsarea mecanismelor defensive înainte ca atacatorii să lovească.

Ce aduce ESET Threat Intelligence organizațiilor ESET Threat Intelligence (ETI) oferă vizibilitate practică și calitate recunoscută la nivel global. ETI Data Feeds furnizează peste 10 fluxuri unice, actualizate frecvent, susținute de o telemetrie vastă — un bazin propriu de peste 110 milioane de senzori distribuiți global. Aceste fluxuri se remarcă printr-un conținut selectat — puternic filtrat pentru a minimiza alertele fals-pozitive și pentru a oferi doar date acționabile. Expertiza umană ESET contextualizează informațiile prin instrumente sofisticate, transformând datele în acțiuni concrete.

Integrarea fluxurilor ETI în platforme SIEM, SOAR și TIP îmbunătățește semnificativ detecția și răspunsul la incidente. ETI suportă formatele standardizate (JSON, STIX prin TAXII), ușurând interoperabilitatea.

În sectoarele critice, rapoartele APT (Advanced Persistent Threat) din ETI oferă informații strategice, tactice și tehnice despre amenințări persistente avansate și grupările respective, susținând activități de threat-hunting, investigații și atenuare rapidă a incidentelor. Descărcați gratuit prezentarea serviciilor ESET Threat Intelligence.

Adversarii moderni sunt sofisticati; defensivele trebuie să fie la fel. Înțelegerea și implementarea CTI, susținute de surse solide precum ETI, sunt pași concreți către o postură de securitate preventivă, predictivă și, în final, rezilientă.

Invitație EECD Despre aceste provocări și despre viitorul securității cibernetice se va discuta pe larg la ESET European Cybersecurity Day (EECD), pe 4 noiembrie 2025, la București. Ajuns la cea de-a noua ediție, evenimentul reunește lideri din sectorul public și privat, experți internaționali și cercetători ESET, pentru a împărtăși cele mai noi perspective despre amenințările curente. EECD este mai mult decât o conferință: este o platformă strategică de dialog și colaborare, unde se conturează răspunsurile la riscurile digitale care modelează viitorul Europei.

Înscrierea la evenimentul transmis online este gratuită, special adresată celor activează în domenii cheie – de la educație și sănătate, la infrastructură, finanțe, energie și telecomunicații. Pe 4 noiembrie, participați la EECD și descoperiți cum putem construi împreună un viitor mai sigur pentru Europa.

Despre ESET Companie privată, fondată în 1992 în Slovacia, oferă soluții de securitate cibernetică de ultimă generație pentru a preveni atacurile înainte ca acestea să aibă loc. Prin combinarea puterii inteligenței artificiale cu expertiza umană, ESET se menține mereu cu un pas înaintea amenințărilor cibernetice emergente, atât cunoscute, cât și necunoscute. Fie că este vorba despre protecția endpoint-urilor, a cloud-ului sau a dispozitivelor mobile, soluțiile și serviciile ESET – dezvoltate nativ pe baza AI și orientate spre cloud – rămân extrem de eficiente și ușor de utilizat. Peisajul digital aflat într-o continuă evoluție necesită o abordare progresivă a securității: ESET rămâne o companie dedicată cercetării de clasă mondială și furnizării de informații puternice despre amenințări, susținute de 13 centre de R&D la nivel global. Mai multe detalii, aici.